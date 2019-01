¿Qué rol va a cumplir Tevez en el Boca de Alfaro?

Uno de los objetivos que se trazó el cuerpo técnico del Lechuga es recuperar la motivación del Apache: la '10', la capitanía y más...

"A mi lo que me motiva es la gente, la hinchada. Uno quiere seguir sumando campeonatos y seguir dándole alegrías al hincha que de verdad ama a este club". Cuando a Carlos Tevez le preguntan por qué desea continuar un año más en Boca, la respuesta automáticamente vira hacia el romanticismo del fútbol porque hay una vocecita desde atrás que lo preocupa. Es una que le remarca el poco protagonismo del último año, que ni siquiera jugó la final contra River y que le recuerda que su físico empieza a extinguirse.

Carlitos está preocupado. Se nota en su voz, en su postura. La escapada a China le jugó más en contra que cualquier otra decisión que tomó a lo largo de su exitosa carrera. Le hizo lo peor que le pueden hacer a un futbolista: lo relegó. Se vio alejado de la titularidad, sin un lugar ni adentro ni afuera de la cancha. Si no tuviese el apellido que tiene, el 2018 hubiese sido un año tan intrascendente como el que vivió en Asia. Por eso, la llegada de Gustavo Alfaro se convirtió en la luz al final del túnel.

"Tiene mucho para dar, él es nuestro abanderado, el jugador más emblemático por naturaleza que tiene este plantel. Tenemos que apoyarnos en él", aseguró el flamante entrenador en su presentación. Las palabras se transformaron rápidamente en hechos: el Lechuga tuvo una reunión con él en la que hablaron sobre su idea y en lo que se espera de él. Horas después, se lo vio al Apache moverse entre los titulares en una práctica y, en una entrevista con los hinchas, aseguró que volverá a vestir la '10'. De hecho, la idea del cuerpo técnico y de Nicolás Burdisso es que también sea el capitán, aunque esa es una decisión que también tendrá que tomar el grupo en todo su conjunto.

📽️ En medio de la pretemporada en Cardales, Tevez respondió preguntas que los hinchas hicieron llegar a través de las redes sociales. La motivación de jugar en Boca, la llegada de Alfaro y la camiseta 10, entre los distintos temas que tocó el ídolo xeneize. ¡No te lo pierdas! pic.twitter.com/AtNOH1uuAq — Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) 9 de enero de 2019

"Estoy jugando por detrás del '9'. Ese es el lugar donde yo siempre me siento más cómodo. Que pase la pelota por mi para hacerme cargo del equipo", contó Tevez, en esa misma entrevista. Alfaro ya había avisado que no lo iba a utilizar en la posición de centrodelantero, como su predecesor. La idea madre es que vuelva a estar motivado. Eso sí, la aclaración del DT no debe pasar por alto: "Le vamos a exigir como a cualquier otro".