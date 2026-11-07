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FC Bayern SchiriGetty Images
Marko Brkic
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«¡Qué ridículo!»: una decisión arbitral en el partido contra el Bayern de Múnich provoca consternación en el Mainz 05

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El 1. FSV Mainz 05 cayó este sábado por la tarde por 1-2 ante el Bayern de Múnich en la Bundesliga. Sin embargo, una jugada de la primera parte provocó una gran incomprensión entre los de Hesse renano. Sobre todo, el capitán del Mainz, Nadiem Amiri, no entendió la decisión del árbitro.

Poco antes del descanso, Jae-Sung Lee marcó de cabeza, tras una falta lanzada por Amiri, el que parecía ser el 1-1 para los locales. El árbitro Robert Schröder concedió inicialmente el gol, pero anuló su decisión tras una revisión del VAR. El motivo: Lee estaba por poco en fuera de juego cuando se lanzó la falta.

Para entonces, la situación parecía prácticamente resuelta. Ambos equipos ya se habían colocado en sus respectivos campos para el saque de centro cuando se produjo la revisión del VAR. Las imágenes mostraron finalmente que Lee sí estaba en fuera de juego. Tanto Manuel Neuer, que había salido de su portería, como Jonathan Tah habían tocado ligeramente el balón antes. Sin embargo, las acciones de los dos defensores del Bayern no se consideraron una jugada deliberada del balón, por lo que el fuera de juego seguía siendo válido.

Pese a ello, Amiri no entendió la decisión. «Al principio ni siquiera entendí por qué. Sobre todo porque el árbitro ya había pitado y había vuelto a señalar el centro del campo. Pero luego dijo que Lee estaba en fuera de juego. Para mí, eso no es fuera de juego. Tienen que encontrar alguna solución, quizá permitir estar medio metro en fuera de juego, porque eso no es fuera de juego», declaró frustrado el internacional a Sky tras el partido.

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Su compañero Philipp Tietz, que marcó el gol del 1-2 en la recta final, también expresó su desconcierto en Sky : «De repente, cambiaron la decisión y el gol ya no valía. Fue una jugada muy extraña».

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La duración de la revisión del VAR causó aún más extrañeza. Transcurrieron cuatro minutos entre el supuesto gol de Lee, en el minuto 40, y la decisión definitiva, en el 44. El equipo de redes sociales del Mainz también reaccionó con dureza en X a la larga revisión: «Esto es ridículo. Después de casi cuatro minutos, resulta que el gol no vale... ¡Una locura!».

Así, el Bayern se fue al descanso con una ventaja de 1-0. Joshua Kimmich había adelantado a los muniqueses con un golazo. En el minuto 57, Lennart Karl hizo el 2-0 tras otra asistencia de Harry Kane. El Mainz, sin embargo, luchó por evitar la derrota. El gol de Tietz llegó en el tiempo añadido y, por tanto, demasiado tarde.

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Para el Mainz fue la cuarta derrota consecutiva en partido oficial, la tercera de ellas en la Bundesliga. Como consecuencia, los de Hesse renano cayeron al décimo puesto de la clasificación.

Escrito porMarko Brkic

Corresponsal de fútbol para Alemania y Europa

📝 Bio: Estudié Gestión de Medios en St. Pölten, Austria (que, según los estándares austriacos, es prácticamente una metrópolis con unos 60,000 habitantes). Durante mis estudios, en 2019 realicé prácticas en SPOX y GOAL, y después de graduarme, continué trabajando como freelancer. Desde 2024, soy miembro permanente del equipo editorial y actualmente trabajo como corresponsal de fútbol para Alemania y Europa.

Cómo me interesé por el fútbol: Pisé un campo de fútbol por primera vez a los ocho años como jugador del SKU Amstetten. Sin embargo, mi verdadera pasión por el juego se encendió durante la Copa del Mundo 2006 —mi primera vez viendo un torneo— que seguí siendo niño en Croacia en pantallas gigantes de restaurantes junto a personas de todo el mundo.

🎯 Áreas en las que me enfoco en mi trabajo:

  • SEO y actualizaciones en vivo de partidos y eventos
  • Noticias sobre diversas disciplinas deportivas

🌟 Mis momentos de fútbol favoritos: Las veces que Austria y Croacia alcanzaron la fase de eliminación directa en grandes torneos.

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