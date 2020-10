Qué resultados necesita España para avanzar a la Final Four de la UEFA Nations League

La Roja lidera el Grupo D a dos puntos de Alemania y tendrá que esperar, como mínimo, a la quinta jornada

España se impuso a Suiza este sábado en un partido donde lo mejor fue el resultado. 1-0 y tres puntos más para seguir como líder en el Grupo D de la con siete puntos en tres jornadas.

La Roja suma dos victorias (4-0 ante y 1-0 ante ) y un empate (1-1 en ), resultados que le valen para mandar con dos puntos más que Alemania, que ganó a Ucrania pero no pasó del empate ante los helvéticos.

La clasificación tendrá que esperar

A falta de todavía tres jornadas, no puede sellar en tierras soviéticas la clasificación para la Final Four, fase a la que acceden los cuatro primeros de la Liga A de la Nations League. De ganar a Ucrania, se pondría como máximo a cinco puntos de Alemania si cayera ante Suiza, restando todavía seis puntos por disputar. Por ello, Luis Enrique no quiere pensar aún en números y posibilidades.

No será hasta el 14 de noviembre cuando el combinado nacional vuelva a jugar. La quinta jornada verá el Suiza - España y el Alemania - Ucrania. Por tanto, si España y Alemania, teóricas favoritas, cumplen con los pronósticos, todo se decirá en la última fecha, en el España - Alemania programado para el 17 de noviembre.