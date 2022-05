Qué resultado necesita el Real Madrid Castilla para jugar el Playoff de ascenso a Segunda 2022

El Real Madrid Castilla no renuncia los play off de ascenso, pero no lo tendrá nada fácil. El filial blanco dejó un buen sabor de boca en su última victoria en el partido de la jornada 36 ante el Costa Brava ganando por 5-1.

El Castilla suma un total de 52 puntos y es décimo en la clasificación del Grupo II, donde el play of está muy disputado y hasta ocho equipos diferentes pelean por la quinta plaza: Atlético Baleares, Algeciras, Nástic, Linares, Alcoyano, Barcelona B, Castellón y el propio Real Madrid Castilla. El Sabadell es cuarto con 58 puntos y tiene muy cerca su objetivo de jugar play off, pero tiene que certificarlo matemáticamente todavía.

¿Qué tiene que hacer el Real Madrid Castilla para jugar el Playoff de ascenso a Segunda 2022?

El Real Madrid Castilla jugará sus dos últimos partidos de liga ante Algeciras y Betis Deportivo. El equipo de Raúl necesita sumar más puntos que Atlético Baleares, Algeciras, Nástic, Linares, Alcoyano y los mismos que Castellón y Barcelona B en el final de temporada para llegar a la quinta plaza.

El objetivo se antoja casi imposible si el equipo de Raúl no suma los seis puntos que hay en juego. Perder el enfrentamiento con el Algeciras de este fin de semana dejaría a los blancos fuera de la pelea matemáticamente. El empate no sería un resultado demasiado optimista, porque tendría que esperar el fallo de todos sus rivales directos en la tabla. El Castilla necesita ganar los dos partidos y esperar que pinchen todos los demás, al menos, en un partido.