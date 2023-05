Los rossoneri tienen que remontar la próxima semana si quieren estar en la final de Estambul.

Panorama complicado es el que tiene el AC Milan en las semifinales de la Champions League. Los de Pioli perdieron el primer asalto ante el Inter y ahora tendrán que remontar en el partido de vuelta si quieren meterse en la final de la Liga de Campeones.

Este miércoles, un día después del 1-1 entre Real Madrid y Manchester City, el Inter ha dado un paso de gigante camino de la final de la Champions League. El equipo de Inzaghi venció al Milan en San Siro con goles de Edin Dzeko y Mkhitaryan en el amanecer del encuentro para poner un pie en la cita definitoria.

Qué resultado necesita el Milan para eliminar al Inter y clasificarse a la final de la Champions League 2022-2023

Sin embargo, no todo está perdido para el Milan. El siete veces campeón de Europa tiene la posibilidad de remontar la eliminatoria el próximo martes 16 de mayo, cuando disputen el partido de vuelta en el mismo escenario, donde el equipo nerazzurro será local.

Para pasar a la final, al Milan solamente le vale una victoria en el Giuseppe Meazza. Y tiene que ser un triunfo de tres goles para pasar directamente al encuentro definitivo. Si gana de dos, irán a la prórroga (no importa si es 0-2, 1-3, 2-4, etc. porque ya no hay valor extra a los goles marcados fuera de casa). Si gana por sólo un gol de diferencia, los que pasan a la final son los interistas.