El español Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, anunció la ausencia de dos jugadores del equipo para el partido contra el Lille, mañana martes por la tarde en el Emirates Stadium, en el marco de la segunda jornada de la primera fase de la Champions League.

Arteta recibió un doble golpe antes del encuentro frente al Lille, ya que tanto Piero Hincapié como Martín Zubimendi se ausentan de los entrenamientos por lesiones que sufrieron durante el periodo de entrenamiento adicional tras la victoria del Arsenal el pasado sábado contra el Leeds (2-1).

Arteta declaró este lunes, según recogió el diario inglés "Daily Mail": "Habíamos planificado una sesión de entrenamiento después del partido para los jugadores que no habían tenido suficientes minutos. Y en dos incidentes muy desafortunados perdimos a dos futbolistas".

Y añadió: "Esta no es en absoluto la situación ideal. Esto no había ocurrido nunca en siete años. Necesitamos evaluar su estado hoy y realizar más pruebas para conocer su situación, y después podremos determinar cuánto tiempo estarán de baja".

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Al ser preguntado sobre si podían hacer algo para evitar que se produjeran estas lesiones tan desafortunadas, respondió: "Es muy sencillo: no entrenar. Si nunca entrenan, no se lesionarán, pero la consecuencia de eso es que, cuando se les pida jugar, no tendrán ritmo, y cuando les pidas jugar no tendrán ningún impacto en el partido".

Y continuó: "¿Qué puedo hacer yo? Si tuviera una bola de cristal, simplemente diría: 'Chicos, metéos en el jacuzzi y nos vemos mañana'".

Arteta se mostró optimista sobre las opciones del Arsenal en la Champions League esta temporada, al afirmar: "Creo que estamos muy contentos de participar de nuevo en la Champions League. Queremos mantener la dinámica, porque el año pasado hicimos un gran papel en la Champions League".

Y cerró sus declaraciones: "Es una oportunidad para nosotros, una vez más, de atacar la Champions League".







