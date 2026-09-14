¿Qué pasó en el vestuario del City? Entretelones apasionantes tras derrotar al United

La victoria ante el Manchester United no fue solo tres nuevos puntos para el Manchester City, sino que supuso un potente mensaje del equipo que empieza a formarse de nuevo bajo la dirección de Enzo Maresca, tras salir con un emocionante triunfo por 1-0 del estadio de Old Trafford.

Y tras el pitido final, el vestuario del Manchester City se convirtió en un escenario de celebraciones, donde los jugadores vivieron momentos de alegría y euforia después de lograr una de las victorias más importantes del equipo desde que Maresca asumió la responsabilidad de la dirección técnica.

Y a pesar de que el partido presenció un momento difícil, representado por la expulsión de Phil Foden durante la primera parte, cuando el marcador reflejaba un empate sin goles, el jugador inglés no permitió que ese momento arruinara su alegría por la victoria de su equipo.

Y nada más terminar el partido, Foden se unió a sus compañeros en las celebraciones dentro del vestuario, y compartió con ellos la alegría de la gran victoria en uno de los partidos más destacados de la temporada, después de que el Manchester City lograra resistir ante su rival a pesar de jugar con diez hombres.

Y esta imagen revela el estado anímico que vive el equipo, ya que pareció que los jugadores no solo celebraron la victoria, sino que también quisieron apoyar a Foden y levantarle la moral tras su salida temprana del partido.

Pero la victoria ante el Manchester United le dio a Maresca un fuerte impulso, después de que el equipo lograra su quinto triunfo consecutivo en la Premier League y la Liga de Campeones de Europa.

Y según lo publicado por el periódico "Manchester Evening News", esta victoria fue sin duda la más destacada y valiosa de entre las cinco victorias, especialmente porque se logró ante el rival tradicional y en su estadio, y en circunstancias sumamente difíciles tras la expulsión de Foden.

El City lucha hasta el final

Y el Manchester City mostró una personalidad fuerte tras la expulsión de Foden, ya que el equipo se mantuvo firme y conservó su equilibrio a pesar de la inferioridad numérica, antes de que llegara el momento decisivo en la segunda parte.

Y el City aprovechó la ocasión que se le presentó para marcar, colocándose por delante, a pesar de que el gol debería haberse anulado según la polémica arbitral que acompañó al partido.

Y el equipo no se conformó con eso, sino que estuvo cerca de añadir un segundo gol que sentenciara el enfrentamiento de forma definitiva, pero el disparo de Enzo Fernández chocó contra la parte interior del poste, quedando la diferencia de un solo gol vigente hasta el pitido final.

Y aun así, los jugadores del City lograron mantener su ventaja, saliendo de Old Trafford con una valiosa victoria que confirma que el nuevo equipo empieza a poseer una de las características más importantes que necesita cualquier aspirante a los títulos, que es la capacidad de luchar hasta el último instante.

Anderson: Foden saltaba de pura alegría

Elliot Anderson fue uno de los jugadores más destacados que hablaron sobre el ambiente dentro del vestuario tras el partido, donde reveló el estado de Foden después de la victoria, afirmando que el jugador, a pesar de su decepción por no completar el partido, estaba en la cima de la felicidad tras el triunfo.

Anderson dijo: "Es evidente que sintió una gran decepción por no disputar el partido completo, pero saltaba con entusiasmo en el vestuario, exactamente igual que todos nosotros".

Y añadió: "No hay duda de que tenemos grandes cualidades, pero mostramos una mentalidad fuerte en los cuatro primeros partidos, y en especial en este partido. No nos rendimos, y luchamos en cada entrada y cada disputa por el balón, esperamos nuestra ocasión, y por supuesto Erling Haaland logró marcar".

Anderson también habló sobre su inicio con el equipo, afirmando que afrontó grandes desafíos durante los primeros partidos, pero que siente que ofreció niveles muy buenos, señalando que el trabajo duro durante los entrenamientos le ayudó a alcanzar el mejor estado físico y técnico posible.

Y dijo: "No fue fácil para mí, pues es evidente que afronté desafíos en todos los partidos, y aun así creo que ofrecí un rendimiento muy bueno. Entrené con esfuerzo para estar en la mejor disponibilidad posible para estos partidos, y ha sido un inicio excelente".