Así lo informa la Sport Bild. Según esa información, el guardameta titular de 40 años quiere tomarse primero un descanso. Sin embargo, una posterior vuelta en un rol de asesor sería perfectamente imaginable para él. Neuer y Dreesen se conocen desde hace muchos años, mantienen una relación estrecha y hablan regularmente.

Neuer amplió su contrato en primavera un año más, hasta 2027, presumiblemente por última vez. "Todo apunta claramente a que lo dejaré", dijo la semana pasada en la concentración de entrenamiento en Tegernsee.

La próxima temporada, Neuer deberá ceder todavía más partidos a su suplente y sucesor designado, Jonas Urbig. Y no solo cuando haya que darle descanso a Neuer, sino también de forma totalmente deliberada en partidos importantes. Así, el jugador de 22 años deberá acostumbrarse a la presión de su futuro rol.

FC Bayern: Uli Hoeneß se deshace en elogios hacia Manuel Neuer

En el FC Bayern, al parecer no existe la más mínima duda sobre el rendimiento de Neuer pese a su avanzada edad. "Manuel sigue siendo uno de los mejores. Desde luego, es de clase mundial", dijo el patrón del club, Uli Hoeneß, a Sport Bild. "El próximo año puede volver a aportar mucho al equipo. Manuel lo tiene todo en lo que respecta al carácter y también es un ejemplo para los jugadores jóvenes. Es ambicioso y sigue siendo increíblemente importante para el equipo".

Tras su decepcionante participación en el Mundial con el equipo de la DFB, Neuer disfrutó recientemente, al igual que los otros internacionales, de unas vacaciones especiales prolongadas. La semana pasada se reincorporó a los entrenamientos y actualmente se encuentra en Asia con la expedición muniquesa. Sin embargo, en el amistoso contra el Jeju SK FC todavía no entró en la convocatoria. Es posible que el viernes, en el test ante el Aston Villa (14:00), regresara al menos por momentos a la portería del FC Bayern.