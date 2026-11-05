¿Qué pasará con la camiseta de Ronaldo? El veto de la FIFA iguala a Cristiano y Messi

Con una sola frase, Cristiano Ronaldo puso fin a una polémica que duró 22 años: "Ha llegado el día de devolver la camiseta número 7 a toda nuestra selección". Con estas palabras, y en un vídeo de despedida que publicó este jueves a través de sus cuentas oficiales, el Bicho anunció su retirada internacional tras una trayectoria que comenzó en 2003 y cuya última parada fue ante Gales el pasado mes de septiembre.

El mensaje fue claro: el astro de Madeira pasa el testigo y deja vacante la camiseta más famosa en la historia de Portugal, en una selección dirigida hoy por Jorge Jesus. Pero ¿qué ocurrirá ahora con esta camiseta? ¿Es posible que sea retirada definitivamente como homenaje a la leyenda?

¿Qué ocurrirá con la camiseta número 7?

La respuesta práctica llegó antes que la pregunta teórica. En el último parón internacional, nada más abandonar Ronaldo la concentración de la selección antes del duelo ante Dinamarca, Rafael Leão vistió la camiseta número 7, y esto es lo más cercano a lo que ocurrirá en el futuro.

Según el diario portugués "Record", la normativa no deja ningún vacío, ya que los reglamentos de la UEFA obligan a todas las selecciones a entregar una lista final numerada de 23 jugadores hasta la medianoche del día anterior al partido.

Próximos partidos POR UEFA Nations League A 14:45 DEN

No se puede dejar un número vacante; alguien debe vestir forzosamente el número 7, y lo mismo ocurre en todos los partidos oficiales de la FIFA.

Esto significa que la camiseta 7 seguirá en circulación y la vestirá un nuevo jugador en cada concentración, algo que no resulta extraño, pues durante la propia trayectoria de Ronaldo la llevaron en su ausencia grandes nombres como Nani, Ricardo Quaresma, Fábio Coentrão, André Silva, Bruma, Ricardo Horta y Miguel Veloso, mientras que nombres como Pedro Neto y Trincão permanecieron en el banquillo con ese mismo número.

El veto de la FIFA: ¿por qué no se puede retirar la camiseta?

Aquí llega el veto impactante: desde el punto de vista reglamentario, la FIFA prohíbe de forma tajante retirar y reservar números en las selecciones masculinas, por grande que sea el jugador.

Incluso la propuesta emocional que lanzó la leyenda Paulo Futre el pasado octubre durante la gala de premios de la Fundación del Deporte, cuando dijo: "Si yo estuviera en la federación, retiraría la camiseta 7; Cristiano debe salir a lo grande", choca con este muro legal. La FIFA no permite el homenaje mediante la reserva de números en las selecciones, mientras que sí lo permite en los clubes.

Precedentes de rechazo: de Maradona a Messi

Portugal no es la primera en intentarlo, y el resultado de su intento será el mismo que el de todas las que la precedieron.

Maradona: en 2001, la federación argentina presentó una solicitud oficial para retirar la camiseta número 10 en homenaje a Diego Maradona. La FIFA rechazó la petición de forma rotunda, y el resultado fue que Ariel Ortega vistió esa misma camiseta legendaria en el Mundial de 2002.

Messi: el escenario se repitió literalmente con Lionel Messi. Tras anunciar su retirada, la federación argentina solicitó retirar su camiseta 10, y la petición fue de nuevo rechazada por el mismo motivo legal.

Marc-Vivien Foé: el caso más humano fue el del camerunés que falleció de un paro cardíaco sobre el terreno de juego en la Copa Africana de Naciones de 2003. Camerún intentó retirar su camiseta número 17 y la FIFA lo rechazó, mientras que los clubes sí lo permitieron: el Manchester City retiró su camiseta 23 y el Lens su camiseta 17, porque los reglamentos de los clubes son distintos.

Por ello, la propia historia de Ronaldo con los números demuestra que la camiseta no depende de un jugador, ya que su primera aparición fue con la camiseta 16 en el Chaves, luego vistió la 17 desde la Eurocopa 2004 hasta el Mundial de 2006, número con el que brilló hasta la retirada de Luís Figo, el dueño histórico del número 7, y solo desde 2007 el número 7 pasó a ser suyo.

Ahora, la era del 7 ha terminado con Ronaldo, pero el número 7 en sí no terminará: buscará un nuevo heredero, porque las normas de la FIFA no reconocen a las leyendas cuando se trata de números.