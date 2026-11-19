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El campeón del mundo Christoph Kramer está fascinado por la potencia de disparo del lateral izquierdo del Hamburgo, Miro Muheim.

«Qué pasada debe de ser ser Muheim y que, vayas donde vayas, todos piensen: “Uf, como dispare ahora”», dijo Kramer en el pódcast Copa TS sobre la zurda del jugador del HSV, que últimamente ha llamado la atención con tres goles espectaculares desde lejos.

A mediados de octubre, Muheim marcó en el tiempo añadido el gol que dio al Hamburgo la victoria por 3-2 ante el TSG Hoffenheim. Una semana después, otro potente zurdazo suyo selló el triunfo por 1-0 contra el VfB Stuttgart . Antes del último parón de selecciones, el internacional suizo volvió a sacar a relucir su potente zurda en la victoria por 3-1 sobre el Borussia Mönchengladbach : envió el balón a la red a más de 129 km/h para adelantar al Hamburgo.

¿Podrá Miro Muheim mostrar sus temidos disparos también contra el Werder?

Kramer señaló, además, que Muheim podría aprovechar ahora sus disparos lejanos, más temidos que nunca, para amagar el tiro: «Ahora todos saltan para intentar bloquearlo. Cómo me gustaría ser Muheim ahora, tío. Tiene que ser una pasada», dijo el exjugador de la Bundesliga.

Getty Images

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El domingo, Muheim podría mostrar su habilidad especial en un partido especial: el HSV disputará el derbi del norte en casa de su eterno rival, el Werder Bremen. Sin embargo, aún no está claro si el zurdo de 28 años podrá jugar, ya que últimamente ha sufrido problemas musculares.