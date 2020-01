Qué pasa y cómo se define la final de la Copa Chile en caso de empate

Si llegan a igualar en los 90 minutos, habrá definición por penales.

La instancia ya la conoce muy bien , que llegó a esta etapa por medio de los penales. No así la U, aunque tendrá que estar preparado en caso de una eventual definición desde los doce pasos. Aunque ambos equipos sueñan con ganar la final de la Copa 2019 con comodidad y tranquilidad, los nervios y la ansiedad son imposibles de disimular en estas instancias. Por eso, no es poco probale que no haya diferencia en los 90 minutos.

Formaciones, hora y todo lo que hay que saber de la final de la Copa Chile

El artículo sigue a continuación

En caso de terminar en empate, Colo Colo y la U definirán el torneo por medio de los penales, según lo indica el reglamento de la ANFP. La definición, a disputarse en Temuco, es a partido único y hoy mismo quedará resuelto el campeón.

El partido tendrá como protagonista al VAR, por lo que habrá que prestar atención a posibles adelantamientos en caso de que resuelve en los penales.