A pocas horas del duelo que podría redibujar el liderato de LaLiga, el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, lanzó un mensaje contundente que no admite interpretaciones, dirigido a su estrella argentina Julián Álvarez: juega y marca, porque en el Metropolitano no hay lugar para disculpas, sino solo para los goles.

El estadio Metropolitano acogerá el partido entre el Atlético de Madrid y el Barcelona el próximo domingo, en un enfrentamiento decisivo entre dos equipos a los que solo separan dos puntos en la clasificación de LaLiga. El Atlético busca con ahínco lograr la victoria ante su afición, lo que le permitiría arrebatar el liderato al Barcelona.

Antes de este partido, Cerezo habló con los medios españoles y abordó algunos asuntos relacionados con el equipo, mostrando su gran confianza en las opciones de su equipo de ganar.

¿Qué hay tras las disculpas?

Julián Álvarez fue una de las figuras principales de la rueda de prensa previa al partido, donde el delantero argentino disputará un encuentro muy especial, y Cerezo quiso dejar claro que espera de él una actuación destacada sobre el terreno de juego.

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El presidente dijo: "Es un partido muy especial para él, pero creo que ya se disculpó y reconoció su error, y ahora lo que tiene que hacer es jugar y marcar goles para el Atlético de Madrid".

A Cerezo también se le preguntó por la posibilidad de que Joan Laporta, presidente del Barcelona, se interese por el futuro del delantero argentino durante el partido entre ambos equipos. Su respuesta fue escueta pero contundente: "Tendrá su respuesta".

Un mensaje que pareció cerrar cualquier puerta a las especulaciones sobre el futuro de Álvarez, y una confirmación de que su lugar natural está en el corazón del ataque de los rojiblancos.

Satisfacción y confianza: Europa es el desafío

Por último, Cerezo repasó el rendimiento actual del equipo y expresó su satisfacción por la posición del Atlético en las distintas competiciones, afirmando: "La verdad es que estamos rindiendo muy bien, y necesitamos mejorar nuestro rendimiento en la Champions League. Creo que en la Champions League, en el próximo partido, intentaremos ganar como de costumbre, y nos situaremos en una buena posición para estar entre los ocho primeros puestos, si es posible".