¿Qué pasa con Yamal? La alineación oficial de los partidos de España y Austria

Luis de la Fuente, seleccionador español, ha anunciado la alineación para el partido de hoy contra Austria en los dieciseisavos del Mundial.

Su estrella Lamine Yamal entra en el once de los Matadores, mientras que David Alaba y Konrad Laimer lideran a Austria.

La alineación de España es:

Portero: Unai Simón

Defensa: Marc Cucurella, Pedro Porro, Aymeric Laporte, Pau Kubarsi

Centrocampo: Rodri, Dani Olmo, Pedri

Delanteros: Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Álex Baena

Por su parte, la alineación de Austria fue la siguiente:

Alexander Schlager, Stefan Posch, David Alaba, Kevin Danso, Konrad Laimer, Marcel Sabitzer, Romano Schmid, Xaver Schlager, Nicolas Seiwald, Paul Wanner y Michael Gregoritsch.