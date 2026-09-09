El alemán Hansi Flick, técnico del Barcelona, anunció la lista de convocados de su equipo de cara al duelo ante el Feyenoord, la tarde de este miércoles, en el estadio Camp Nou, en el marco de la primera jornada de la fase inicial de la Champions League.

La lista contó con la fuerza ofensiva del Barça, representada por Lamine Yamal, Raphinha y Fermín López, junto a la pareja del centro del campo formada por Pedri y Rodri.

Flick también decidió convocar al joven delantero egipcio Hamza Abdelkarim a la primera lista del Blaugrana en la Champions League, después de haber estado en la lista del Barça durante los partidos pasados de LaLiga, teniendo en cuenta que disputó algunos minutos en el encuentro ante el Rayo Vallecano.

Mientras tanto, Eric García fue descartado por sanción, junto a la pareja de lesionados Frenkie de Jong y Roony Bardghji.

La lista completa del Barcelona quedó de la siguiente manera:

Portería: Joan García, Szczesny, Livakovic.

Defensa: Cancelo, Baldé, Cubarsí, Espart, Christensen, Martín, Koundé.

Centro del campo: Fresneda, Gavi, Fermín López, Pedri, Rodri, Olmo, Bernal.

Ataque: Yamal, Jesús, Raphinha, Gordon, Adame, Hamza Abdelkarim.







