Los blaugranas visitarán Estados Unidos y allí jugarán amistosos en Miami y Nueva York. El Gamper también será otra cita ineludible.

El Barcelona ya prepara la pretemporada 2022. Superado el coronavirus, el club catalán podrá volver a realizar una gira por el mundo y este verano visitará Estados Unidos, país en el que ya ha confirmado que Xavi y sus pupilos disputarán los primeros amistosos de la pretemporada.

Qué partidos amistosos juega el Barcelona en la pretemporada 2022: rivales, fechas y horarios

Partido Fecha Hora Sede Inter Miami vs. Barcelona 19/07/2022 19:30 (hora local EEUU) DRV PNK Stadium New York Red Bulls vs. Barcelona 30/07/2022 19:00 (hora local EEUU) Red Bull Arena Barcelona vs. Roma 06/08/2022 Por definir Camp Nou

El conjunto blaugrana ya ha anunciado dos partidos de manera oficial. El primer duelo tendrá lugar en Miami, ante el equipo local, el Inter de Miami, que fue fundado en 2018 y que ya disputa sus partidos en la Major League Soccer. Ese encuentro se disputará el 19 de julio tras el acuerdo al que llegaron los ejecutivos del conjunto barcelonista y el club propiedad de David Beckham y de los hermanos Jorge y José Mas, entrenado por el histórico lateral del Manchester United y excompañero del mismo Beckham, Phil Neville, que pasó en España por el banquillo del Valencia.

El 30 de julio, once días más tarde tendrá lugar el siguiente partido. El Barça se desplazará hasta la Costa Este de los Estados Unidos hasta Nueva York. Allí medirá sus fuerzzas al New York Red Bulls en el Red Bull Arena de Harrison, en Nueva Jersey.

No obstante estos dos encuentros no serán los únicos de la pretemporada. Otro duelo aseugurado es el clásico Trofeo Joan Gamper. Si no hay cambios de última hora se disputará el sábado 6 de agosto en el Camp Nou ante la Roma de José Mourinho, flamante campeón de la primera UEFA Conference League. Todavía no es oficial, pero desde el club se da prácticamente por cerrado.