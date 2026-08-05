Konstantinos Karetsas es el fichaje estrella del Borussia Dortmund en lo que va de verano, con un traspaso de 30 millones de euros, es mediapunta y es celebrado como el "Lionel Messi griego". Aunque el dorsal 10, que parecía el más lógico para él, está actualmente libre en el BVB tras la marcha de Julian Brandt, Karetsas llevará finalmente el 19.

Según Bild , el joven de 18 años no tenía interés en el 10. Su número favorito es el 20, que también había llevado recientemente en el KRC Genk. Sin embargo, en el BVB el 20 está ocupado por Marcel Sabitzer, cuyo nombre sigue vinculado a una posible salida todavía este mismo verano. Por eso, Karetsas optó por el 19, que también lleva en la selección griega. En el BVB, el 19 lo llevaron durante mucho tiempo Kevin Großkreutz y después Brandt, antes de que cambiara al 10.

Es posible que el BVB encuentre aún un nuevo 10 este verano: ¿Said El Mala? Al hoy ya de 19 años le tentaron hace dos años con una camiseta del BVB con el número 10, aunque entonces el traspaso fracasó porque el Dortmund y su entonces club, el Viktoria Köln, no pudieron ponerse de acuerdo en la cifra. En lugar de eso, El Mala acabó marchándose al 1. FC Köln.

Los intentos del BVB por Said El Mala están actualmente estancados

Ahora, El Mala aspira a cambiar de aires rumbo a Dortmund, pero ambos clubes siguen muy alejados en sus pretensiones económicas. El Köln pide presuntamente unos 50 millones, y la última oferta del BVB está todavía muy por debajo. Según Bild , el director general Lars Ricken y el director deportivo Ole Book no mantienen libre el 10 de forma calculada, sobre todo porque El Mala lleva el 13 en el Effzeh.

En el BVB también se especula de vez en cuando con un nuevo regreso de Jadon Sancho, actualmente sin club. Aunque ahora mismo no hay absolutamente nada que apunte a ello. Si el fichaje de El Mala fracasara, el tema podría volver a calentarse. En cualquier caso, Sancho llevó el dorsal 10 durante su cesión en el BVB en la primavera de 2024. En sus dos destinos más recientes, FC Chelsea y Aston Villa, llevó en ambos casos el 19, que ahora está ocupado en el BVB por Karetsas.

Otros famosos '10' de la historia del BVB son Mario Götze, Henrikh Mkhitaryan, Tomas Rosicky, Andreas Möller, el actual director general Lars Ricken, el miembro del consejo de supervisión Michael Zorc, así como los héroes de los años 60 Lothar Emmerich, Siegfried Held y Timo Konietzka.