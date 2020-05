Qué opinan en Paraguay sobre los cinco cambios por partido

La nueva regla de la FIFA ha generado opiniones encontradas. Fueron consultados entrenadores, jugadores y preparadores físicos.

Los protagonistas del fútbol recibieron de varias maneras el comunicado reciente de la IFAB, de autorizar hasta cinco cambios por partido cuando el fútbol regrese tras la pandemia.

LAS OPINIONES EN PARAGUAY

Luis Islas, entrenador de Sol de América (AM800): “Me parece que no es momento, no tiene mucho sentido de análisis lo de los cinco cambios. Creo que van a romper las normas y la esencia del fútbol. La nueva regla no le hace bien al fútbol en sí”.

Mario Jara, entrenador de 12 de Octubre (AM780): "Para nosotros los entrenadores es positivo que se puedan hacer más cambios. Por ahí planificaste de una forma el partido, pero se da otra circunstancia".

Gerardo Ortiz, arquero paraguayo del (AM780): “Esto se tiene que probar, porque cada día es más el desgaste del jugador".

Jorge Pidal, preparador físico de Libertad (AM800): “Al tener cinco cambios, el entrenador tiene la posibilidad de administrar mejor las cargas”.

Rodolfo Gamarra, futbolista paraguayo de (AM970): "Para la vuelta del fútbol me parece bien, pero no para que se mantenga”.