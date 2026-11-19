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Harry Kane, ganador del Balón de Oro, marca goles con facilidad en el Bayern de Múnich, pero Dietmar Hamann ha explicado a GOAL qué necesita lograr el internacional inglés, que ha batido récords, para convertirse en una «leyenda» en el Allianz Arena. Aún tiene tiempo para alcanzar ese estatus, ya que el prolífico delantero ha firmado una ampliación de contrato hasta el verano de 2029.

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La maldición de los títulos termina en el Bayern

Su anterior contrato vencía al final de la presente temporada, lo que había suscitado dudas sobre si afrontaría un nuevo reto tras cuatro años en Alemania. En Baviera ya ha puesto fin a la tan comentada maldición de los títulos.

Después de que los títulos se le resistieran en el Tottenham, Kane se marchó a Múnich con el objetivo de conquistar trofeos importantes. Ha ganado dos veces la Bundesliga y también ha saboreado el éxito en la copa nacional.

Su extraordinaria cifra de 73 goles entre club y selección durante la temporada 2025-26 le permitió ser nombrado «mejor jugador del planeta» y recibir el más prestigioso de los Balones de Oro.

Nuevo contrato firmado en Baviera

En lugar de perseguir otro sueño, entre rumores sobre un regreso a la Premier League o un fichaje por la MLS antes de un posible salto al fútbol americano de la NFL , Kane ha firmado un nuevo contrato con el Bayern.

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Sus cifras con el club son de 156 goles en 162 partidos . Ha conseguido la Bota de Oro en cada una de sus tres temporadas en la máxima categoría alemana y también ha ganado dos Botas de Oro europeas.

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Kane se ha ganado el cariño de la afición y resulta imposible ignorar sus actuaciones y su aportación al equipo, pero ¿puede considerarse un icono del club ? Karl-Heinz Rummenigge, Gerd Muller, Lothar Matthaus, Franz Beckenbauer y Oliver Kahn figuran entre quienes ostentan ese estatus.

Cómo puede Kane convertirse en leyenda del Bayern

Preguntado por cómo puede Kane sumar su nombre a esa ilustre lista y si para ello necesitará conquistar Europa en algún momento, el excentrocampista del Bayern Hamann, que habló en colaboración con Lottoland Live Casino, declaró a GOAL: «Creo que tiene que ganar la Champions League.

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«Evidentemente, pasará a la historia como el tercer jugador del Bayern de Múnich en ganarlo [el Balón de Oro], porque Franz Beckenbauer y Karl-Heinz Rummenigge lo ganaron hace años. La gente siempre lo recordará porque creo que hacía 30 o 40 años que un jugador del Bayern de Múnich no ganaba el Balón de Oro mientras estaba en el club.

«Es muy posible que no vuelva a haber un ganador del Balón de Oro que juegue en el Bayern de Múnich durante una o dos décadas. La gente lo recordará por eso.

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«Pero, si quieres pasar a la historia del Bayern de Múnich como leyenda del club, creo que tienes que ganar la Champions League. Evidentemente, ha habido dos buenas oportunidades en los dos últimos años. Ya no se hace más joven. Probablemente le queden una o dos oportunidades y ojalá pueda conseguirlo».

Sin goles con el club desde que ganó el Balón de Oro

La ceremonia del Balón de Oro de 2026 se celebró en Londres el 26 de octubre. Kane se llevó el máximo galardón aquella noche y volvió a marcar con Inglaterra en la última jornada de la Liga de Naciones de la UEFA. Transformó penaltis contra Croacia y España, elevó a 93 su histórica cifra de goles con Inglaterra y también se convirtió en el jugador con más partidos de la historia de la selección .

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Sin embargo, no ha marcado con el Bayern desde que ganó el Balón de Oro y acumula una inusual racha de cuatro partidos sin ver puerta con el club. Preguntado en broma si el jugador de 33 años ha quedado maldito, Hamann respondió: «¡No sé si les ha pasado antes a otros jugadores que hayan quedado malditos por ganarlo!

«Creo que habría preferido ganar el Balón de Oro y no marcar en los cuatro partidos siguientes a no ganarlo y marcar cuatro tripletes en esos cuatro partidos. No diría que es un bache. Ha tenido ocasiones. Creo que ha dado en el poste unas cuantas veces. Volverá a marcar. No creo que el Balón de Oro haya tenido un impacto tan grande en él».

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Próximos partidos del Bayern: competición nacional y europea

El Bayern, invicto tras nueve partidos de Bundesliga esta temporada y colíder junto a su rival del Klassiker, el Borussia Dortmund, volverá a jugar el viernes, cuando reciba al Colonia.

Kane buscará marcar en ese encuentro, tras anotar cuatro goles esta temporada en la máxima categoría alemana, mientras se prepara también para volver a disputar la Champions League contra el Lille de la Ligue 1 el 25 de noviembre.