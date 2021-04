Qué necesita el Real Madrid para ganar LaLiga 2020-2021 y qué partidos le quedan por jugar

Las cuentas del vigente campeón para volver a quedarse con el título.

Aunque empató con el Betis en Valdebebas, el Real Madrid todavía tiene mucho para decir en el campeonato de Primera división. Ahora mismo, el campeón vigente del campeonato español tiene dos puntos menos que el líder, el Atlético de Madrid, pero tiene serias aspiraciones para repetir el título doméstico.

A falta de tan solo cinco jornadas para que termine LaLiga, el equipo de Zinedine Zidane no depende de sí mismo para alzarse con el trofeo, pero las cuentas no son tan complicadas para los madridistas. En ese sentido, merece la pena repasar qué necesita el Real Madrid para ser campeón de Liga y qué partidos tiene que jugar todavía el cuadro de Concha Espina.

Ahora mismo la tabla indica que el Atlético lidera con 73 puntos, mientras que el Madrid y el Barcelona le siguen inmediatamente empatados a 71. Solo con un punto menos se encuentra el sorprendente Sevilla, con 70. La jornada que parece que puede ser la decisiva a la hora de aupar a uno de los equipos a la primera posición con solo tres choques por disputar es la 35ª (8 y 9 de mayo). En ella se da la curiosa circunstancia de que se enfrentan entre sí el Atlético (1º) y el Barcelona (3º) en el Camp Nou y el Real Madrid (2º) y el Sevilla (4º) en el Alfredo Di Stéfano.

Qué partidos le quedan por jugar al Real Madrid en LaLiga 2020-21

Con el pinchazo ante el Betis en la capital, el Real Madrid ha complicado su pelea por LaLiga. Pero hay un partido marcado en rojo en el calendario, que es la visita del Sevilla al Alfredo Di Stéfano. Además, los de Zidane tienen dos salidas complicadas a Granada y a Bilbao.

En la Jornada 34, el Real Madrid recibe a un Osasuna que está lejos de tener un objetivo importante, ya que no aspira a entrar en Europa y no parece que vaya a tener problemas con el descenso. En la 35, el partido más complicado podría ser la visita del Sevilla, que todavía tiene mucho para decir en la definición del campeonato.

En la 36, los blancos visitarán a un Granada que ya dio la campanada en el Camp Nou e intentará lo mismo contra el vigente campeón. Las últimas dos jornadas del Madrid son en Bilbao ante un Athletic que todavía sueña con Europa y en Madrid frente a un Villarreal que buscará estar nuevamente en la Europa League.

JORNADA RIVAL SEDE 34ª Osasuna Local 35ª Sevilla Local 36ª Granada Visitante 37ª Athletic Club Visitante 38ª Villarreal Local

Qué necesita el Real Madrid para ganar LaLiga 2020-2021

El Real Madrid, que tiene ganado el goal-average al Atlético y al Barcelona (está pendiente de resolverse con el Sevilla), sería campeón si:

1. Gana los 15 puntos en liza y el Atlético empata al menos un partido.

2. Gana 13 de los 15 puntos, pero el Atlético pierde cuatro de los 15 puntos y el Barcelona y el Sevilla no ganan los 15 puntos.

3. El Real Madrid ganará LaLiga siempre que sume dos puntos más que el Atlético de aquí al final de la temporada. Si hace eso, y el Barcelona no suma más puntos que el Madrid en estas cinco jornadas, los blancos serán campeones. Eso sí, los de Zidane tampoco podrán permitirse sumar menos puntos que el Sevilla, aunque el goal-average particular entre merengues e hispalenses determinará si el Madrid es campeón o no en caso de igualdad de puntos con los de Lopetegui.