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Marc Guehi ha cometido algún que otro error desde que juega en el Manchester City, mientras que el porcentaje de paradas de Gianluigi Donnarumma está muy por debajo de lo que cabría esperar. El excapitán del City Richard Dunne explica a GOAL por qué se están produciendo estos fallos inusuales y admite que la marcha del emblemático técnico Pep Guardiola tiene parte de culpa.

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Distracciones a las que hacer frente

Una nueva era ha comenzado en el Etihad Stadium tras la despedida de un entrenador que conquistó 20 títulos durante una histórica década en Inglaterra. Enzo Maresca, que conoce bien al City por sus etapas en el cuerpo técnico del club, tiene ante sí el reto de suceder a una figura ilustre .

Debe hacer frente a muchas distracciones, dentro y fuera del campo, mientras sigue planeando la amenaza de duras sanciones por el Juego Limpio Financiero (FFP) . En ocasiones, el equipo parece haber perdido la concentración, literalmente, en el balón.

El City, que comenzó sin fallos la temporada 2026-27 de la Premier League, ha tropezado en sus tres últimos partidos ligueros. Le está costando corregir sus problemas defensivos y el nivel individual ha bajado en ciertas zonas del campo.

Los errores han lastrado a Guehi

El central internacional inglés Guehi, que antes había sido muy fiable, atraviesa un momento difícil. Dunne, figura muy querida entre la afición del City que habló en colaboración con IrishBetting.ie, explicó a GOAL al ser preguntado por esos fallos sorprendentes: «Puedes pasar por etapas en las que cometes un par de errores y no tienen consecuencias porque el portero está en plena forma y te salva, mientras que ahora todos se pagan.

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»Si cometen un error en el centro del campo, acaban pagándolo. Los defensas no están tan atentos como la temporada pasada. Cometen un error y, cuando la jugada llega al portero, este no hace las paradas que hacía antes. Son errores individuales, pero el nivel del grupo también ha bajado un poco. No creo que sean tan eficaces como la temporada pasada. Creo que dejan más espacios y que es más fácil hacerles daño.

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»Creo que toda la Premier League ha cambiado. Hace tres o cuatro años, los equipos dejaban que la defensa del Manchester City tuviera el balón y se replegaban. Ahora, en cuanto Guehi lo recibe, ya está bajo presión. Los equipos presionan más arriba, juegan con más intensidad física contra ellos y el juego es más rápido, así que los errores quedan aún más expuestos. Y entonces entra en juego la confianza.

»Cometes uno o dos errores y, la siguiente vez que te llega el balón, piensas: “Espero controlarlo bien”, en lugar de hacerlo de forma natural. Empiezas a darle demasiadas vueltas a las situaciones y probablemente eso es lo que le pasa a Guehi. No solo a él: a la defensa en general le ha ocurrido esta temporada».

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Las cifras de Donnarumma han caído mucho

Sobre Donnarumma, Dunne respondió así cuando se le preguntó si el City debe esperar más de un jugador de élite cuyo porcentaje de paradas ha caído hasta el 65 % : «Al cien por cien. Es demasiado bajo. Independientemente de que le estén rematando más o no, que su porcentaje de paradas haya bajado no es buena señal.

»Se ve en los goles que encaja. Todos los vemos y pensamos: “El año pasado lo habría parado, habría estado mejor”. De nuevo, son errores individuales. Sea cual sea la causa, que la preparación durante la semana no sea la adecuada, que haya bajado la confianza o cualquier otra cosa, está afectando a todo el equipo.

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»Si tienes un portero que comete errores, los defensas empiezan a pensar: “Pues yo no puedo equivocarme”. Eso añade un poco de presión y se extiende a todo el equipo.

»Creo que Donnarumma pasó por una etapa en la que bajó su rendimiento y no estuvo tan bien la temporada anterior a la conquista de la Champions League por parte del PSG. Pero la primera vez que la ganaron hizo algunas paradas increíbles y volvió al nivel que le hemos visto en el Manchester City durante los dos últimos años. Sin embargo, parece que su rendimiento ha bajado un poco. No llega tan rápido a los balones bajos como antes.

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»Es un conjunto de cosas. Es el efecto de que Pep Guardiola ya no esté. Sé que Maresca ha llegado y lo ha hecho muy bien, pero cuando tienes a uno de los mejores entrenadores del mundo, que no permite ni la más mínima concesión, y luego se marcha, los jugadores se toman esas pequeñas licencias y eso se refleja en su rendimiento».

Un parón de selecciones con resultados dispares

Maresca, con el City ahora tercero en la Premier League, a seis puntos del líder y vigente campeón Arsenal, exigirá una reacción a sus jugadores cuando vuelvan a competir el sábado en casa contra el Fulham.

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Es posible que Guehi no juegue contra el Fulham, ya que se retiró de la última convocatoria de Inglaterra por una lesión de cadera. Donnarumma, en cambio, estará bajo palos tras un intenso parón de selecciones con Italia, en el que venció a Francia antes de encajar cuatro goles en la derrota ante Bélgica .