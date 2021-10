El Kun encendió alarmas al tocarse el pecho y la garganta, como sufriendo una falta de aire. Dejó el Camp Nou en ambulancia tras una leve taquicardia.

¿Qué le pasó a Sergio Agüero durante el Barcelona - Alavés de LaLiga 2021-22? Esa es la pregunta que se hace el barcelonismo y buena parte de los aficionados del fútbol tras ver al Kun echarse al suelo durante el partido que enfrentaba a los catalanes con el conjunto babazorro, por la Jornada 11 del campeonato doméstico.

Sobre los 39 minutos de la primera parte, Agüero, que estrenaba titularidad en el Camp Nou, se quedaba tendido en el suelo para ser atendido por unas presuntas molestias en el cuello. No quedaba claro si era por un golpe o una mala caída. Y tuvo que ser sustituido. El árbitro pidió la camilla, pero el ex delantero del Manchester City pudo marcharse por su propio pie. Dejaba el campo Agüero entre aplausos, siendo reemplazado por Coutinho con reacción mixta del Camp Nou. El argentino se dolía en el cuello a la altura de la nuez, pero saliendo del campo por su pie para tranquilidad de la grada.

Como sea, Agüero encendió alarmas. Y es que el Kun, sin haber recibido ningún golpe, se tocaba el pecho y la garganta con cara de susto, echándose inmediatamente al suelo. Enseguida llegaron los servicios médicos y, tras varios segundos, pudo levantarse y abandonar el campo reemplazado por su compañero brasileño. Se espera el parte médico del Barcelona para saber qué es exactamente lo que le ha ocurrido al crack argentino.

Malestar torácico, el primer comunicado del Barça

El Barcelona, a la espera de un parte médico más detallado, informó que "Kun Agüero ha referido un episodio de malestar torácico y ha sido trasladado al hospital para realizarse un estudio cardiológico".

Dejó el Camp Nou en ambulancia por una leve taquicardia

Minutos más tarde, según informaban 'Catalunya Radio' y Helena Condis, el Kun tuvo que abandonar el Camp Nou en ambulancia para que le puedan hacer más pruebas en un centro médico, específicamente en el Hospital de Barcelona. La frecuencia cardíaca de Agüero era mucho más alta de lo normal y, aunque ya estaba bien, le llevaron al hospital para hacerse más pruebas.

"Me ha dicho que estaba un poco mareado. Ahora me he enterado de que se lo han llevado al hospital. No puedo deciros mucho más porque ahora es difícil saber más", confirmaba más tarde Sergi Barjuan, entrenador interino del Barcelona.