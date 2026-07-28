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¿Qué le pasa al campeón de Asia? El Al-Ahli sufre su tercera derrota antes del inicio de la nueva temporada

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Portimonense
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Portugal

Sufre "el elegante"

El equipo del Al-Ahli sufrió su tercera derrota en su concentración en el extranjero, en la preparación para el inicio de la nueva temporada futbolística 2026-2027.

El Al-Ahli cayó ante el Portimonense, que juega en la Segunda División portuguesa, por un marcador de 0-2, en el partido que enfrentó a ambos hoy, martes, en la concentración de "Al-Raqi" en Portugal.

Esta derrota se convirtió en la tercera que sufre el Al-Ahli en sus partidos amistosos durante su concentración en el extranjero, después de haber perdido ante el Holstein Kiel alemán por un marcador de 1-4 en Austria, y luego ante el Vitória de Guimarães portugués por un marcador de 1-3 en Portugal.

Por el contrario, "Al-Raqi" solo logró una única victoria a costa del Saalfelden austriaco por ocho goles a cero, en su primer partido amistoso en Austria, mientras que empató con el Rio Ave portugués por un marcador de 2-2 en Portugal.

El alemán Matthias Jaissle, director técnico del equipo del Al-Ahli, comenzó el partido con un único jugador extranjero, el extremo brasileño Galeno, antes de sustituirlo en la segunda parte, sin dar entrada a ningún otro extranjero.

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Se espera que el resto de los extranjeros participen en el otro partido amistoso, en el que el Al-Ahli se enfrentará a su homólogo, el Fulham, hoy, martes, en el último de sus amistosos antes de la conclusión de la concentración de Portugal y el regreso a la ciudad de Yeda.

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