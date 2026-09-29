Aumenta la incertidumbre en torno a la lesión de Raphinha, estrella del Barcelona, después de que abandonara el terreno de juego entre los dos tiempos del partido de su selección, Brasil, que este martes venció amistosamente a Australia (4-2).

En las horas posteriores al encuentro reinó una comprensible preocupación por el estado físico del capitán del Barcelona, ya que sintió una molestia en el muslo derecho. No obstante, ante la escasez de información precisa, las imágenes difundidas en las redes sociales del jugador abandonando el campo no mostraron ninguna señal de inquietud por su parte.

A Raphinha le preguntaron en la zona mixta, tras el partido en el que marcó un penalti: "¿Cómo estás?". Y aunque su respuesta fue escueta, su sonrisa resultó muy elocuente, pues transmitió una sensación de tranquilidad, según señaló el diario "Mundo Deportivo".

El periódico catalán reclamó la necesidad de ser prudentes y esperar un comunicado oficial sobre el estado del brasileño, ya que los aficionados del Barcelona siguen el incidente con gran preocupación tras su sustitución, sobre todo porque Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil y exentrenador del Real Madrid, considera a Raphinha un jugador intocable.

Raphinha se vio obligado a abandonar el campo entre los dos tiempos del segundo amistoso de Brasil durante el actual parón internacional. El delantero del Barcelona había marcado un penalti en el último minuto de la primera parte y sintió una molestia en el muslo derecho, lo que llevó a Ancelotti a mantenerlo en el vestuario y dar entrada a Endrick, jugador del Real Madrid, en su lugar.

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) confirmó esta información al diario "Mundo Deportivo", pero todavía no reveló la gravedad de la lesión ni ofreció ningún detalle adicional.

Debido a la diferencia horaria con Australia no fue posible conocer los planes del jugador, ya que nadie sabía si se sometería a pruebas allí o regresaría a Barcelona.

Este silencio generó cierto desconcierto, y aunque las noticias que recibió el Barcelona indican que se encuentra algo indispuesto, se desconoce el alcance de su gravedad, y nadie se atreve a especular sobre la magnitud del asunto hasta que se aclaren los detalles.

En la misma línea, Ancelotti no hizo ningún comentario en la posterior rueda de prensa, y tampoco aclaró si estas molestias le impedirán jugar el próximo partido de Brasil, previsto para el sábado 3 de octubre ante la India.

Raphinha sufrió dos lesiones recientemente mientras jugaba con la selección brasileña. En marzo de 2026, durante un amistoso ante Francia, tuvo que abandonar el campo por una molestia en los isquiotibiales de la rodilla derecha, y las pruebas confirmaron una rotura muscular, lo que provocó su exclusión de la convocatoria.

Posteriormente, en junio, sufrió otra lesión en el Mundial durante un partido ante Haití, esta vez una rotura en los isquiotibiales de la rodilla derecha, pero se sometió a un tratamiento intensivo.

Raphinha es considerado una de las grandes estrellas del Barcelona en la presente temporada, especialmente tras el cambio de su posición y su despliegue como delantero centro, ya que marcó 14 goles en solo 8 partidos que disputó con el club catalán.







