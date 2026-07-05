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Karim Malim

Traducido por

¿Qué le ha pasado a Ancelotti? Una reacción inesperada tras la eliminación de Brasil del Mundial

Brazil vs Noruega
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C. Ancelotti
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Italia

Una sorpresa histórica desconcierta a Carlo... y el entrenador desaparece

La eliminación de Brasil en el Mundial 2026 no solo sorprendió por la derrota ante Noruega, sino también por la inesperada reacción del seleccionador italiano Carlo Ancelotti tras despedirse del torneo.

Erling Haaland guió a Noruega a una valiosa victoria 2-1 sobre Brasil en los octavos de final del Mundial 2026.

Según «The Touchline», Ancelotti no compareció en la zona mixta y se fue directo al vestuario.

En su lugar acudió Davide Ancelotti, su hijo y asistente, para atender a la prensa tras la eliminación.

Haaland abrió el marcador en el 80 con un cabezazo tras un centro desde la izquierda.

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En el 89’, sentenció con un disparo desde fuera del área que volvió a batir a Alisson.

En el descuento, Neymar recortó distancias de penalti en el 100, pero no evitó la eliminación de la “Seleção”.

Con este triunfo, Noruega avanzó a cuartos de final del Mundial 2026 y espera al ganador del México-Inglaterra, que se jugará más tarde.

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