El portugués dio «me gusta» a una publicación de Instagram que decía: «Nunca lleves a una persona leal hasta el punto de que deje de importarle». El diario Manchester Evening News mostró una captura de pantalla de ese «me gusta» y también criticó lo ocurrido. «¿Qué le pasa a Bruno Fernandes? Normalmente está por encima de estas cosas y ahora da «me gusta» a reels estúpidos como un adolescente malhumorado», escribió el periodista.

«Es totalmente comprensible que esté frustrado después de haber sacrificado los mejores años de su carrera por un club que no deja de ir cuesta abajo. Pero primero dejó tirado a Michael Carrick y ahora se comporta como Garnacho en las redes sociales», añadió el reportero.

Durante su etapa en el United, Garnacho había generado inquietud con varias publicaciones en las que había dejado claro su descontento con su situación. La semana pasada, tras la derrota por 1-4 en la Liga de Campeones en Como, Bruno Fernandes culpó de la derrota al entrenador Carrick, al que reprochó la falta de presión.

¿Por qué se enfrentaron Bruno Fernandes y el entrenador Michael Carrick?

Por ello, Carrick prescindió el domingo de su capitán en el partido de liga en casa contra el Bournemouth y lo dejó en el banquillo. Sin el centrocampista ofensivo, el United sufrió otra derrota por 0-3, que hace peligrar seriamente el puesto del entrenador. Los medios ingleses prevén que Carrick sea destituido esta misma semana. Si el técnico se marcha, Bruno Fernandes tendría de nuevo vía libre para regresar al equipo.

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Bruno Fernandes, de 32 años, juega para los Red Devils desde 2020. El United llegó a pagar por él 65 millones de euros al Sporting de Lisboa. Su contrato en Old Trafford se extiende hasta el final de la temporada.