¿Qué le dijo el Barcelona a Bernardo Silva antes de que aceptara la oferta del Real Madrid?

La prensa catalana asegura que Bernardo Silva fichará por el Real Madrid este verano.

Según Sport, la entrada del Real Madrid ha dado un giro radical a la situación del exjugador del Manchester City, ya que el Atlético de Madrid llevaba meses intentando ficharlo para sustituir a Antoine Griezmann.

Lee también

En cifras... El partido Marruecos-Brasil, el más fuerte de la fase de grupos del Mundial

Un fallo de seguridad pone en peligro a los jugadores de Argentina en el Mundial

El rotativo añadió que el Barcelona también valoró su fichaje.

Sin embargo, la operación perdió impulso con las semanas.

Sin embargo, sus altas pretensiones económicas, sus declaraciones ambiguas sobre el futuro y la necesidad del club de liberar margen salarial han enfriado las conversaciones en los últimos días. La dirección deportiva no ha cerrado la puerta, pero ha dejado claro que no entrará en una subasta ni cambiará su planificación financiera».

Sin embargo, la llegada de José Mourinho al banquillo del Real Madrid podría cambiarlo todo, pues el técnico ve en Silva la pieza ideal para su centro del campo.

Según Fabrizio Romano, el jugador interrumpió las conversaciones con Atlético y Barcelona para analizar la propuesta madridista, y ya acordó un contrato de dos temporadas, ampliable a una tercera.