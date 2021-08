Los clubes ingleses decidieron no liberar a los futbolistas ante la decisión del gobierno británico de no eximirlos de la cuarentena obligaroria.

La Premier League nuevamente se niega a ceder futbolistas para una fecha FIFA. Tal como ocurrió en marzo, los clubes ingleses anunciaron que no honrarán las convocatorias de los jugadores que deberían viajar a países considerados "zona roja" por el gobierno británico, luego de que no prosperasen las gestiones con las autoridades para conseguir una excepción y que no deban realizar la cuarentena obligatoria de 10 días una vez que regresaran de sus compromisos.

La decisión de los clubes, que afecta principalmente a los países de Sudamérica y África, afectará a cerca de 60 jugadores de 26 seleccionados. Sin embargo, esta vez, a diferencia de lo que ocurrió en la primera ventana internacional del año, cuando la doble jornada de Eliminatorias Sudamericanas terminó por suspenderse luego de que la mayoría de los principales campeonatos del Viejo Continente se plegaran a la negativa de liberar a sus futbolistas, la FIFA parece estar más inflexible en cuanto a la obligatoriedad de cumplir con las convocatorias, por lo que habrá que esperar para saber cuáles son las repercusiones.

Esta medida unilateral afectará a ocho de las diez selecciones sudamericanas, que tienen futbolistas convocados que juegan en equipos de Inglaterra (las únicas dos que no se verían afectadas son Bolivia y Perú). El principal afectado será Brasil, que tiene nueve jugadores en la Premier, incluidos sus dos arqueros principales y varios de los habituales titulares de Tite.

A la espera de que algunas selecciones entreguen sus nóminas, el total de futbolistas afectados a la triple fecha de Eliminatorias Sudamericanas desde Inglaterra podría llegar hasta 25. ¿Quiénes son?

ARGENTINA

Emiliano Martínez (West Ham United)

Emiliano Buendía (West Ham United)

Giovani Lo Celso (Tottenham)

Cristian Romero (Tottenham)

BRASIL

Alisson (Liverpool)

Fabinho (Liverpool)

Roberto Firmino (Liverpool)

Ederson (Manchester City)

Gabriel Jesús (Manchester City)

Fred (Manchester United)

Thiago Silva (Chelsea)

Raphinha (Leeds United)

Richarlison (Everton)

CHILE

Ben Brereton (Blackburn Rovers)*

Francisco Sierralta (Watford)

*Blackburn Rovers está en el Championship, cuya organización depende de la EFL, que aún no anunció qué medidas tomará respecto a las convocatorias.

COLOMBIA

Yerry Mina (Everton)

Davinson Sánchez (Tottenham)

ECUADOR*

Moisés Caicedo (Brighton & Hove Albion)

*Gustavo Alfaro aún no entregó la convocatoria definitiva

PARAGUAY

Miguel Almirón (Newcastle United)

URUGUAY

Edinson Cavani (Manchester United)

VENEZUELA*

Yangel Herrera (Manchester City)

*Leonardo González Antequera, entrenador interino tras la renuncia de José Peseiro, aún no entregó la convocatoria definitiva.