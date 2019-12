Qué jugadores hizo debutar Miguel Russo en su primera etapa en Boca

El DT que vuelve al Xeneize no se caraterizó por apostar a las juveniles, pero le dio lugar a uno de los mejores de los últimos tiempos de la cantera.

Aunque reste la oficialización, Miguel Ángel Russo tendrá su segundo ciclo en Boca, que lo destaca por haber sido el último entrenador que ganó la en el Xeneize con un iluminado Juan Román Riquelme, que esta vez lo eligió desde su nuevo rol de vicepresidente. Y si bien esa etapa que abarcó todo el año 2007 no lo caracterizó por utilizar futbolistas surgidos de las juveniles, hay uno que se destaca y todos sueñan con su vuelta.

Apenas cuatro jugadores tuvieron sus primeros minutos oficiales bajo la conducción de Miguelo, pero quien sobresale es nada menos que Éver Banega, que tuvo su estreno en la primera fecha del Clausura 2007, justamente el primer encuentro por los puntos del DT, con victoria 4-0 sobre . El rosarino no dejaría la titularidad en todo el proceso y, a fin de año, sería vendido en más de 25 millones de dólares a . Actualmente se encuentra en y Román quiere repatriarlo.

Otro de los futbolistas con cierto éxito, aunque no al nivel de Banega, fue Facundo Roncaglia, quien debutó en el empate 1-1 ante Estudiantes en el Apertura 2007 y fue su única participación de todo el año. Permaneció en el club hasta 2012, cuando no renovó contrato y no jugó la revancha de la final de la Copa Libertadores ante Corinthians, aunque dejó el club con tres títulos y pasó a de .

Menos suerte tuvieron los dos restantes: Bruno Urribarri y Santiago Villafañe. El primero debutó en mayo del 2005, sumó 10 partidos y se marchó a , para luego pasar por Asteras Trípolis de Grecia. Integró el plantel de River campeón de la 2014. El lateral derecho por su parte comenzó a jugar, al igual que Banega, en el duelo ante el Taladro y pocos meses después pasó a Castilla, filial del Merengue. Volvió en el 2009 y, sin lugar, comenzó una carrera por Europa que incluyó destinos como , Bulgaria, Grecia, y .