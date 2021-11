Qué jugadores fichar en Fantasy, Biwenger y Comunio para la jornada 14 de LaLiga 2021/2022

Por Juan Manuel García Machuca

Volvemos una semana más con un catálogo de cuatro jugadores que debéis fichar sin pensároslo dos veces. Beneficiándonos del parón, tendremos más tiempo para que salgan en nuestro mercado o para ‘limpiárselos’ a nuestros rivales.

Este artículo en colaboración con comuniate.com servirá para que deis el empujón necesario para ganar vuestras ligas.

Qué jugadores fichar en Fantasy, Biwenger y Comunio para la jornada 13 de LaLiga 2021/2022

Daniel Carvajal

El lateral pepinero vuelve a reencontrarse con buen juego dentro del campo, y ya sabemos que si le respetan las lesiones es uno de los cinco mejores defensas en cuanto a valor fantasy. La eterna duda sobre su estado físico siempre ronda nuestras cabezas, pero tras dos años de calvario, esperamos que este sea su temporada y pueda darnos y devolvernos todos aquellos puntos que se quedaron en la enfermería. Enésima oportunidad a un lateral que siempre que está disponible y juega, nos regala grandes puntuaciones.

Rubén Rochina

Tras su periodo de adaptación después de un verano como agente libre y sin equipo, parece que el exjugador del Levante se ha hecho un hueco en el once de Robert Moreno. Está siendo decisivo en los metros finales y estamos cerca de ver su mejor versión. Volver al que fue su equipo y donde demostró su mejor fútbol le está sentando de lujo y se le nota como pez en el agua. Tras este parón parece que terminará por coger los conceptos y la forma que él mismo espera, listo para brindarnos muchos puntos.

Lucas Ocampos

Parece que estamos volviendo a ver al jugador de hace dos temporadas. Se le ven otras maneras, está enchufado y no es el mismo que el año pasado, ese Lucas quedó atrás. Después de firmar varios buenos partidos y ver puerta parece el momento de volver a apostar por aquel muchacho que no conocía nadie cuando llego del Olympique de Marsella y que deslumbró a toda una ciudad y a todo aquel que se parase a ver un partido suyo. El partido contra el Alavés a la vuelta de las selecciones, se muestra como idóneo para tenerlo en nuestras filas.

Lucas Boyé

Si todavía no os habéis hecho con sus servicios no, no llegáis tarde, llevamos ⅓ de temporada pero quedan muchos partidos y el jugador argentino todavía tiene muchas alegrías que darnos. Lleva mejores registros que el año pasado a estas alturas, y si ya de por si pelea igual o más que la campaña pasada, ahora está viendo puerta con una facilidad pasmosa. Que no os eche para atrás el hecho de jugar en el Elche, que este jugador no se arruga ante nada.