Este jueves por la noche está programado el arranque de la quinta edición de la Nations League. No solo vuelve a ser una oportunidad de conquistar un título para la selección neerlandesa, sino que el torneo también puede tener un gran valor de cara a la Eurocopa 2028. En este artículo te explicamos cómo funciona la Nations League y qué hay en juego para Países Bajos.

El torneo está dividido en cuatro divisiones: League A, B, C y D. Las selecciones más fuertes, entre ellas Países Bajos, compiten en la League A, mientras que las de menor nivel están repartidas en las divisiones inferiores. Las Leagues A, B y C cuentan cada una con dieciséis selecciones, distribuidas en cuatro grupos de cuatro. La League D está compuesta por seis selecciones, repartidas en dos grupos de tres.

Al final, solo las dieciséis selecciones de la League A luchan por el título de la Nations League. Para optar a ese trofeo, un país debe terminar entre los dos primeros de su grupo. Para Países Bajos, Alemania, Serbia y Grecia son los rivales. Un primer o segundo puesto basta para lograr una plaza en los cuartos de final. El país que después sobreviva a la fase eliminatoria se coronará campeón de la Nations League 2026/27.

También hay mucho en juego para los países de las otras divisiones. La Nations League cuenta con un sistema de ascensos y descensos que determina en qué división competirá un país en la siguiente edición. Un país que ahora juega en la League B, por tanto, no puede ganar la Nations League este año. Sin embargo, si asciende, en la próxima edición sí podrá competir al máximo nivel.

Clasificación para la Eurocopa

Además, la Nations League puede desempeñar un papel importante en la clasificación para la Eurocopa 2028. La fase de clasificación arrancará en 2027 y constará de doce grupos de cuatro o cinco selecciones. Los doce ganadores de grupo se clasificarán directamente para la Eurocopa, al igual que los ocho mejores segundos. Los otros cuatro segundos tendrán que disputar el play-off.

Y ahí es donde vuelve a entrar en escena la Nations League. Un país que gane su grupo de la Nations League, pero no logre clasificarse directamente para la Eurocopa, puede aun así obtener una vía hacia el play-off. Para ello, se revisa de arriba abajo a los ganadores de grupo de las Leagues A, B, C y D.

Eso también puede ser importante para Países Bajos. Si la selección neerlandesa gana su grupo de la Nations League, pero inesperadamente no se clasifica de forma directa para la Eurocopa, la Nations League le ofrece una ruta adicional hacia el play-off. De este modo, el torneo funciona como una especie de red de seguridad para los países que se quedan sin billete directo para la Eurocopa. Eso sí, ganar el grupo no significa automáticamente una plaza en el play-off: la selección final depende de las clasificaciones directas y del ranking de la Nations League.

Cuántos países participarán finalmente en el play-off de la Eurocopa solo se sabrá más adelante. En ello también influye la clasificación de los países anfitriones. Por ahora, lo que está claro sobre todo es que la Nations League puede ofrecer mucho más que solo la lucha por un nuevo título internacional.