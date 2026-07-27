Un partido de fútbol sala femenino se convirtió en una escena de violencia atroz el pasado miércoles en Brasil, cuando una jugadora del equipo As Resenhas perdió por completo el control de sí misma y pateó dos veces en la cabeza a su rival mientras esta se encontraba en el suelo, para después golpear con el puño a otra jugadora que intentaba intervenir, lo que llevó a la Federación Brasileña de Fútbol Sala a sancionarla con cinco años de suspensión y a excluir a su club de la liga.

Según la Federación Brasileña de Fútbol Sala, el comité de disciplina emitió su decisión el pasado viernes de suspender a la jugadora durante cinco años, además de excluir al club As Resenhas del campeonato municipal de Fortaleza de esta temporada, en la sanción más severa impuesta a una jugadora en la historia del fútbol sala femenino en Brasil.

Agresión brutal

El terrible incidente ocurrió en la segunda parte del partido inaugural del campeonato municipal de Fortaleza, cuando el equipo Projeto RDJ Sport Feminino ganaba por 1-0. Fue entonces cuando la jugadora, tras cometer una falta, pateó dos veces en la cabeza a su rival mientras esta yacía en el suelo, y después golpeó con el puño en la cara a otra jugadora que trataba de intervenir para detener la agresión.

Las imágenes que circularon mostraron una violencia excesiva sobre el terreno de juego, lo que llevó al árbitro a suspender el partido de inmediato tras la agresión, mientras que las dos víctimas fueron trasladadas al hospital para recibir tratamiento, sin que se les registraran lesiones graves, según los primeros informes médicos.

Investigación penal

Además de la sanción deportiva, la jugadora está siendo investigada por la policía local del estado de Ceará, donde la fiscalía sigue de cerca la investigación para exigir responsabilidades a la jugadora por sus actos lo antes posible, en alusión a la posibilidad de que se le imputen cargos penales por agresión y lesiones.