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Ronald KoemanIMAGO

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¿Qué hay del partido contra Marruecos? Koeman da su opinión antes del encuentro con Túnez

R. Koeman
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Un posible enfrentamiento con Marruecos acapara la atención en la rueda de prensa del seleccionador de Holanda

¿Prefiere la selección holandesa evitar a los Leones del Atlas en las eliminatorias del Mundial? Ronald Koeman fue claro: «Da igual».

En la víspera del duelo contra Túnez, en la última fecha de la fase de grupos, unperiodista le preguntó si prefería eludir a Marruecos u otro rival. Su respuesta fue clara: «Para mí da lo mismo».

El veterano entrenador añadió: «Queremos llegar lejos y respetamos a todos los rivales, pero no tememos a nadie».

«Lo mejor es centrarnos en cada partido y prepararnos para ganar a cualquier rival», añadió.

Sus palabras llegan antes del decisivo Holanda-Túnez del jueves en Kansas City, que cerrará el Grupo F.

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Holanda es segunda del grupo con 4 puntos, tras empatar 2-2 con Japón y vencer 5-1 a Suecia. 

Los “naranjas” empatan a puntos con Japón, líder por diferencia de goles; Suecia tiene 3 puntos y Túnez ya está eliminada tras dos derrotas.

Marruecos, con su mezcla de experiencia y juventud, es otro rival a seguir tras su buen papel en el último Mundial. Un posible cruce en octavos con Holanda promete ser un gran duelo.

Con este ánimo, Koeman lanza un mensaje claro: Holanda está preparada para cualquier reto.

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