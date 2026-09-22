Las últimas horas han sido testigo de la circulación de noticias en las redes sociales que aseguraban que el brasileño Malcom había obtenido la nacionalidad emiratí y su incorporación a la selección participante en la "Copa del Golfo 27", que comienza mañana en Arabia Saudí.

La selección de Emiratos se encuentra en el Grupo 2, junto a las selecciones de Catar, Baréin y Yemen.

El pasado agosto, el Al Jazira emiratí fichó al brasileño Malcom, procedente del Al Hilal, tras una destacada trayectoria con el club saudí.

Y a pesar de que Zlatko Dalic, seleccionador de Emiratos, anunció hace unos días la lista de la selección para disputar la fase final de la Copa del Golfo, que incluía a 26 jugadores, las últimas horas presenciaron noticias sobre la inclusión de Malcom en ella.

Sin embargo, estas noticias no son ciertas, ya que la Federación Emiratí no ha anunciado la nacionalización de Malcom, quien ha jugado con las selecciones de Brasil hasta la selección olímpica.

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Tampoco el propio jugador ni su club han anunciado ese paso o su participación en el torneo en primer lugar.

Al entrar en el sitio web de la Federación Emiratí de Fútbol, encontramos que hoy publicó una noticia sobre la llegada de la selección a Arabia Saudí bajo el título: "La delegación de nuestra selección nacional llega a Yeda para participar en la 'Copa del Golfo 27'", y no hizo referencia a ninguna modificación en la lista.

Cabe recordar que la lista de Emiratos para la Copa del Golfo 27 fue la siguiente:

Porteros: Fahad Al Dhanhani, Khalid Eisa, Hamad Al Muqbali.

Defensa: Ruben Filipe, Lucas Pimenta, Khalifa Al Hammadi, Marcus Meloni, Alaeddine Zouhir, Eric Menezes, Khalid Al Dhanhani, Zayed Al Ameri, Sasha Ivkovic.

Centro del campo: Fabio Lima, Essam Fayez, Luan Pereira, Harib Abdalla, Nicolas Gimenez, Abdalla Hamad, Mamadou Coulibaly.

Delantera: Ousmane Camara, Ali Saleh, Bala Guilherme, Richard Acuña, Bruno Oliveira, Yuri Cesar, Sultan Adil.