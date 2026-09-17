¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-RB LEIPZIGAFP
Traducido por

¿Qué hace Salah en la piscina de su casa? Milner revela el secreto de por qué lo sitúa junto a Cristiano Ronaldo en la lista de la élite

M. Salah
Trabzonspor
J. Milner
Liverpool
Egipto
Inglaterra

Testimonio para la historia

No fue simplemente el testimonio de un excompañero, sino el testimonio de un experto que vivió junto a Mohamed Salah cada detalle dentro del vestuario del Liverpool. 

La estrella inglesa James Milner, que fue compañero del faraón egipcio entre 2017 y 2023 y con quien conquistó 7 títulos, reveló la verdadera razón por la que Salah se sitúa entre la élite del fútbol junto a Cristiano Ronaldo.

Entradas para los partidos del Trabzonspor en la liga turca¡Compra tu entrada ahora!

Superlig
Trabzonspor crest
Trabzonspor
TRS
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
Premier League
Bournemouth crest
Bournemouth
BOU
Liverpool crest
Liverpool
LIV

Milner, en un interesante pódcast que compartió con la leyenda del Manchester United Paul Scholes, y que publicó la cuenta "liverpool news" en la plataforma "X", dijo al hablar del secreto de la distinción de Salah: "Fue lo suficientemente humilde como para hacer preguntas, pedir opiniones y formar sus propias convicciones".

Y añadió la veterana estrella inglesa: "Siempre estaba buscando aquello que le diera ventaja, ya fuera en los aspectos de la recuperación física o la forma física, o incluso pasando tiempo en el gimnasio para entrenar los penaltis".

Y continuó Milner desvelando los entresijos del vestuario: "Tuvimos muchas discusiones sobre este asunto; creo que este comportamiento es lo que distingue al jugador de élite. No tenía esa soberbia que sugiere que lo sabe todo, sino que buscaba reunir la mayor cantidad posible de información".

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de Kooora


Y concluyó Milner con una declaración que resume la mentalidad profesional de Salah: "Veía y leía sobre métodos que seguían otros, y en poco tiempo lo encontrabas colocando una bicicleta estática en la piscina de su casa para usarla en ejercicios de recuperación y cosas parecidas. Estaba obsesionado con llegar a ser el mejor".

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google