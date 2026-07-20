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Oliver Maywurm

Traducido por

¡Qué gran confusión! ¿Cómo se produjo, tras la final del Mundial, la vergonzosa agresión de Leandro Paredes a Gavi?

World Cup
España vs Argentina
España
Argentina
L. Paredes
Lisandro Martínez

El argentino Lisandro Martínez se ha pronunciado sobre el arrebato de su compañero Leandro Paredes tras la derrota en la final del Mundial contra España.

El central cometió un error desconcertante. «Estaba con Paredes cuando Pedri se acercó y dijo: “Messi ha fallado y ahora os vais todos a casa”. Paredes lo oyó y reaccionó», explicó Martínez tras el partido.

Lo curioso es que Pedri, centrocampista español, no participó en el altercado; Martínez parece haberlo confundido con su compañero en el Barça, Gavi.

Todo empezó tras el pitido final, cuando el capitán español Rodri y el lateral argentino Nahuel Molina discutieron. Al intervenir el suplente español Eric García, se formó un conato de pelea en el que quedó involucrado Paredes.

Tras la final del Mundial: el argentino Leandro Paredes pierde los estribos por completo

Paredes golpeó primero a García, luego Gavi intervino y, según Martínez, provocó a los sudamericanos. Acabábamos de perder una final del Mundial y escuchar eso no calma a nadie», justificó Martínez, que vio cómo su compañero se abalanzaba sobre Gavi y lo derribaba. «El fútbol es emotivo, pero no creo que esas palabras fueran necesarias. Al terminar el partido hay que respetar al rival, gane o pierda», criticó Martínez el comportamiento de Gavi.


ParedesGetty Images


La tensión se disipó enseguida, pero el árbitro Slavko Vincic expulsó a Paredes por su doble agresión, ya con el partido terminado.

Paredes había ingresado en la segunda parte de la final disputada en Nueva York/Nueva Jersey, donde Argentina se dedicó principalmente a defender y forzó la prórroga con un 0-0. En la prórroga, España ganó 1-0 con gol de Ferran Torres en el 106’.

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