El presentador británico, que mantiene una estrecha amistad con la superestrella de Al-Nassr desde la polémica entrevista de 2022, atacó directamente al seleccionador de la Selecao en la plataforma X. "Qué imbécil tan arrogante. Jesus nunca fue lo suficientemente bueno como para jugar con Portugal y ahora disfruta menospreciando a los mejores jugadores del país", escribió el hombre de 61 años.

El detonante de la controversia fue la salida del atacante de 41 años de la concentración del equipo el martes por la noche tras una conversación con el presidente de la federación, Pedro Proenca. Antes, Jesus había decidido apostar por Goncalo Ramos en la alineación titular para el partido a domicilio de la Nations League en Dinamarca (que Portugal ganó por 4-2) y volver a dejar a Ronaldo en el banquillo. Ya en el anterior partido internacional contra Noruega, el veterano se había limitado a mirar durante los 90 minutos.

Posteriormente, el dorsal número 7 habitual de Ronaldo para el partido ante Dinamarca fue entregado a Rafael Leao. Morgan también criticó duramente este paso.

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¿Qué dijo Piers Morgan sobre el escándalo en torno a Cristiano Ronaldo?

"Después de todo lo que Cristiano ha hecho por Portugal, ¿por qué demonios le tratan así? Ayer fue el cumpleaños de su padre y él jugó para su país al día siguiente de su muerte. Es vergonzoso ver esta impactante falta de respeto hacia su mejor jugador", escribió Morgan.

La salida de CR7 adquirió de inmediato una enorme dimensión. Así, además de la hermana del capitán, también el primer ministro portugués intervino en el debate sobre el trato al internacional récord.

Si la carrera de Ronaldo en la selección ha terminado definitivamente con su salida es algo que el jugador de 41 años, que reaccionó con un comunicado, todavía dejó abierto. Sin embargo, una vuelta con el técnico Jesus, que ya le entrenó en Al-Nassr la temporada pasada, parece actualmente muy poco probable.