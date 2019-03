¿Qué fue de Martin Odegaard?: dónde juega, por qué no está en el Real Madrid y posible vuelta

El atacante noruego está cedido en Holanda pero aún tiene contrato con los merengues hasta 2021.

Martin Odegaard se convirtió en toda una sensanción cuando fichó por el Real Madrid cuando sólo tenía 16 años. Sin embargo, el internacional noruego no ha tenido fortuna en el conjunto merengue y ya lleva dos años y medio enlazando cesiones para intentar mejorar lejos del Santiago Bernabéu.

El noruego de 20 años sigue siendo futbolista en nómina del , pero está otra temporada más cedido en la . Aunque en esta ocasión el destino es el Vitesse, y no en el Herenveen, como el último año y medio.

En la presente temporada ya ha marcado 7 goles, ha repartido 6 asistencias y ha disputado 27 encuentros en los Países Bajos, mientras que también se ha convertido en un fijo en la Selección de Noruega, donde se mide a en el grupo de clasificación para la .

Su nueva salida a sorprendió cuando se hizo oficial en agosto, ya que aparentemente había clubes en España interesados en el noruego, así como otros tantos clubes extranjeros de mayor peso que el Vitesse. Teóricamente más acordes para la cesión desde el Real Madrid, donde realizó la pretemporada antes de marcharse pero no encontró hueco en el primer equipo a las órdenes de Lopetegui.

Sin embargo, entre otras cosas, era vox populi que algunas de las razones es que se trataba de una liga que ya conocía el jugador, y que era un club alejado de la presión mediática de España. Puntos a favor. Lo que no se conocía era la influencia indirecta del en la elección de Odegaard. Pero resulta que una de las razones de que el nórdico haya marchado finalmente al Vitesse respondería a un exjugador noruego del Chelsea, Tore Andre Flo, que también le aconsejó esta salida.

¿PODRÍA VOLVER?

Odegaard tiene contrato con el Real Madrid hasta 2021 y hasta el momento sólo ha participado en 2 partidos oficiales con el club, uno de ellos a las órdenes de Zinedine Zidane.

El próximo verano debería volver al conjunto merengue y realizar una nueva pretemporada, donde el técnico galo deberá decidir si su futuro para pasar por jugar al fin en el Bernabéu o volver a buscar una salida.

Su técnico en la Selección noruega, Lagerback, cree que deberían darle una oportunidad: "Es una buena pregunta. Yo no sé si volverá pero él está jugando muy bien, mucho más directo desde que está en Holanda. Su vuelta es algo que tendrán que decidir en el Real Madrid. Creo que podría tener cabida en la plantilla del Real Madrid, aunque quizás no en el once titular".