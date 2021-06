River anunció que Leo Ponzio no podrá realizar la pretemporada por una inflamación en el corazón, pero no es el primero en el fútbol argentino.

Está claro que el mundo cambió por completo hace poco más de un año, cuando el Covid-19 irrumpió dejando millones de contagiados, miles de muertes y aún hoy las consecuencias para aquellos que superaron la enfermedad son una incógnita, especialmente a largo plazo. Y en cuanto a los futbolistas, la miocarditis aparece como una de ellas.

¿Qué es la miocarditis? Se trata de una inflamación del músculo cardíaco, provocada por una infección viral (en este caso el SARS-CoV-2) y que reduce la capacidad del corazón de bombear sangre de manera normal, lo que genera arritmias o aceleración del ritmo cardíaco.

Esta afección es la que se le detectó a Leonardo Ponzio en los chequeos realizados para el inicio de la pretemporada y por la cual no podrá viajar junto al plantel a Orlando. Pero el volante no es el primero del fútbol argentino y tampoco del Millonario: hace algunas semanas se constató un problema similar en Paulo Díaz, por lo cual no puede participar de la Copa América, mientras que el año pasado también vivió una situación similar Ezequiel Centurión, hoy en Estudiantes de Caseros.

ℹ️[Parte médico] Leonardo Ponzio ha sido diagnosticado con miocarditis por el contagio de Covid y deberá guardar reposo deportivo en Argentina hasta su recuperación. pic.twitter.com/CHwINDAqoe — River Plate (@RiverPlate) June 17, 2021

En cuanto a Boca, el afectado por miocarditis fue Edwin Cardona, mientras que también hubo un caso en Gimnasia La Plata con el experimentado Lucas Barrios. En todos los casos, la recuperación demandó aproximadamente un mes y todos pudieron volver a la alta competencia, pero lógicamente cada situación es particular y deberá ser analizada de cerca por profesionales.