¿Qué es la 'cláusula del miedo' y por qué Odegaard y sus cedidos pueden jugar contra el Real Madrid?

La Real Sociedad podrá alinear al noruego ante el club blanco este fin de semana gracias al cambio de filosofía.

Los jugadores cedidos por el cambiarán ahora su manera de mirar el calendario. Antes, cuando sus equipos jugaban contra el equipo blanco, tocaba frustración, saber que no podrían demostrar en el Bernabéu su capacidad, que se perderían uno de los grandes partidos del año por una cláusula en sus contratos. A partir de ahora seguirá siendo un partido especial, por supuesto, pero por motivos positivos, al fin y al cabo, con el fin de la cláusula del miedo, tendrán la opción de demostrar ante su equipo que merecen volver.

Así que Kubo ( ), Lunin ( ), Odegaard ( ), Mayoral ( ), Óscar ( ) o Reguilón ( sí podrán esta vez jugar contra el equipo que sigue teniéndoles en su organización y el que, en algún caso, también paga parte de su sueldo. Este cambio de doctrina favorece a Odegaard para poder jugar el próximo sábado ante el Real Madrid duante la visita de la Real Sociedad al Bernabéu?

De hecho, esta temporada ya Mayoral, Óscar o Reguilón se han enfretado a su antiguo equipo esta temporada. El Real Madrid, en tiempos recientes, imponía cantidades elevadas para que los cedidos pudiesen disputar sus partidos contra el clubl. Pero algo ha cambiado esta temporada, han madurado la idea y han decidido que no tiene sentido quitarle dos partidos tan importantes a jugadores que, en la mayor parte de los casos, están en formación y aspiran a volver en algún momento.

La cláusula para no jugar, ampliamente criticada, tuvo un caso evidente el pasado año, cuando el Real Madrid no permitió al rayista Raúl de Tomás jugar un partido a pesar de que ya no quedaban objetivos a los blancos para cumplir y el equipo franjirrojo, también madrileño, se jugaba la permanencia sin su delantero más fiable. Si la misma cuestión se diese esta temporada, todo cambiaría y sí podría jugar.