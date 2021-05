Qué edad y cuántos años tiene Iniesta y hasta cuándo va a seguir jugando al fútbol

Andrés Iniesta sigue en activo. El mítico centrocampista del Barcelona y de la Selección Española decidió en 2018 seguir su carrera en Japón de la mano del Vissel Kobe y parece que el manchego aún tiene cuerda para rato para seguir deleitando cn su fútbol.

Iniesta cumplió 37 años este 11 de mayo de 2021 y lo celebró anunciando su renovación con el Vissel Kobe hasta 2023, eso supone que el manchego tiene ya asegurado seguir jugando hasta que cumpla los 38 y si decidiera renovar alguna temporada más podría acercarse a los 40 años estándo en activo.

イニエスタ選手との契約更新が決定!

2023年まで延長することに合意しました。



詳細はこちら👇



Andres Iniesta has extended his contract until 2023!@andresiniesta8 ha extendido su contrato hasta 2023!#8HereToStay #visselkobe #ヴィッセル神戸 pic.twitter.com/dCc7UkKWHo