¿Qué dijo sobre Marruecos? El alcalde de Madrid opina sobre el asunto de la final del Mundial 2030

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, admitió este martes que no es optimista respecto a la celebración de la final del Mundial 2030 en la capital española, y declaró que, en ese caso, "debe haber consecuencias".

Continúa la polémica sobre el estadio que albergará la final del Mundial 2030, con el expediente aún abierto entre España y Marruecos, después de que en un principio la creencia generalizada fuera que el partido final se disputaría en el estadio Santiago Bernabéu, con el Spotify Camp Nou entre las opciones posibles.

Sin embargo, los últimos datos apuntan a un aumento de las posibilidades de que la final se dispute en el Gran Estadio Hassan II, que se está construyendo en la ciudad marroquí de Benslimane, especialmente por la gran capacidad de aficionados que tendrá una vez finalizado.

Almeida afirmó, según recogió el diario "Mundo Deportivo": "No soy optimista. Creo que Marruecos, que desea albergar el partido final y está en su legítimo derecho, se mueve a nivel político e institucional para lograrlo, pero yo no tengo pruebas de que el Gobierno español actúe de esa manera".

Y añadió: "No tengo ningún motivo que me lleve a pensar que el Gobierno español vaya a esforzarse para que Madrid albergue el Mundial".

Insistió en que el Mundial 2030 lo organiza España junto con Portugal, a los que se unió posteriormente Marruecos, además de Paraguay, Uruguay y Argentina con tres partidos, y que no parece normal que la final no sea en Madrid en ese caso.

Y aunque señaló que no es la persona adecuada para decir si España debería replantearse su continuidad, en su opinión "debe haber consecuencias, sin duda".

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