Qué dijo Lionel Scaloni sobre la altura y la ausencia de Messi en la victoria de Argentina sobre Bolivia

Después de la gran victoria de la Albiceleste en La Paz, el entrenador explicó por qué no jugó el 10 y cómo contrarrestó los efectos de la altura.

Lionel Scaloni lo hizo otra vez. Las últimas tres victorias de la Selección argentina ante Bolivia en La Paz, por Eliminatorias Sudamericanas, llevan su sello: en 2005 como jugador y ahora, tanto en 2020 como en 2023, como entrenador. Y esta ocasión fue la de mayor contundencia en el triunfo, un aplastante 3-0 que pudo ser aún mayor y sin Lionel Messi en el equipo.

Antes de viajar desde Ezeiza a la capital boliviana, el DT había mencionado que "Messi viaja y, si lo hace, es para jugar". Sin embargo, el entrenamiento del lunes lo tuvo separado del plantel y finalmente se confirmó su ausencia a horas del inicio. "No estaba para jugar, ayer intentó recuperarse y no se sentía cómodo. Por eso no lo arriesgamos", explicó, para luego argumentar que "no era necesario porque vienen cosas importantes. Incluso entrando se podía hacer mal".

Y en cuanto al enorme triunfo conseguido, dejó claro que hay una fórmula para jugar en la altura y son "los jugadores que juegan muy bien. Este grupo juega muy bien al fútbol, es todo mérito de ellos", sostuvo, concluyendo que "la altura tiene sus dificultades pero la virtud del equipo es no tener miedo y querer jugar bien a la pelota".