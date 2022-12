¿Qué dijo Kylian Mbappé de Lionel Messi y la final del Mundial después de PSG - Racing Strasbourg?

El delantero francés le puso fin a cualquier tipo de polémica acerca de su compañero y verdugo en Qatar, a quien espera para seguir ganando.

El partido de Paris Saint-Germain ante Racing Strasbourg no solo marcaba la reanudación de la Ligue 1, sino además era la primera presentación de Kylian Mbappé en su casa ante sus hinchas, pero sin Lionel Messi como compañero. Y como no podía ser de otra manera, el delantero francés fue protagonista al convertir, nuevamente de penal, el 2-1 agónico del líder de la temporada.

Por supuesto, fue el más buscado del post partido y, pese a su habilidad con la pelota, no pudo eludir las preguntas vinculadas a lo ocurrido el domingo 18 en Lusail. Y para ponerle fin a cualquier tipo de polémica, aseguró sobre Leo que "charlé con él después del partido, lo felicité porque era la búsqueda de su vida para él. Para mí también, pero fallé, así que siempre tienes que ser un buen jugador", mientras que minimizó las cargadas de los jugadores argentinos, al sostener que "las celebraciones no son mi problema. No hay que malgastar energías en cosas tan inútiles”.

Además, dejó claro que no existe rivalidad cuando son compañeros: "Vamos a esperar a que vuelva Leo para empezar a ganar partidos y volver a marcar goles”, afirmó, en tanto que la conclusión fue la de poner a PSG por sobre todo, cuando manifestó que "no hay razón para que mi club pague por un fracaso en la selección".