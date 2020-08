¿Qué dice el reglamento de CONMEBOL en casos de brotes masivos como el de Boca?

El Xeneize tiene programada su visita a Libertad para el 17 de septiembre, apenas tres días después del fin del aislamiento de los contagiados.

La bomba explotó en la burbuja sanitaria montada por Boca para preparar el regreso de la . Este lunes se anunció un contagio masivo que alcanzaría a 14 jugadores y cinco integrantes del cuerpo técnico, a menos de tres semanas del reinicio de la Copa Libertadores tan esperada y ansiada por el club, por lo que los futbolistas afectados llegarían con los tiempos justos, pero sin entrenamientos durante dos semanas.

El protocolo elaborado por la CONMEBOL para la reanudación de la competencia dispuso que las listas de buena fe pudieran ser ampliadas de 30 a 40 integrantes, para evitar este tipo de contratiempos. Y de acuerdo a la reglamentación vigente, el mínimo de jugadores con los que un equipo puede presentarse es de siete.

"Considerando que los reglamentos disponen que un equipo puede presentarse a jugar hasta con un mínimo de siete jugadores, el Consejo resolvió la ampliación de la nómina de atletas para que los equipos mantengan sus niveles de competitividad, ante imprevistos derivados de la pandemia de Covid 19. En caso de que un club no pueda presentarse a disputar el encuentro por no contar con la cantidad suficiente de atletas en condiciones, perderá los puntos por walkover".

Con los tiempos absolutamente ajustados, un pedido de postergarción no tendría curso de ninguna manera, ya que las próximas tres fechas de la Fase de Grupos se jugarán en semanas consecutivas. De hecho, el pedido fue realizado antes del comienzo de los entrenamientos y fue desestimado.

La nómina que el Xeneize le entregó a la Confederación está compuesta por 39 elementos, de los cuales ya deben descartarse a Sebastián Pérez por ser transferido a , mientras que Sebastán Villa no será tenido en cuenta hasta que se expida la justicia. Como si fuera poco, hay once futbolistas que todavía no debutaron en Primera y a los 14 supuestos contagiados se deben sumar Iván Marcone, quien volvió a dar positivo, en tanto que Lastra y Almendra están en recuperación y Edwin Cardona aún no completó la cuarentena tras su viaje desde . Un panorama por demás complejo de cara al retorno de la Copa.