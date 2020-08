¿Qué dice el contrato que Messi tiene firmado con el Barcelona?

El barcelonismo teme por la probable salida del capitán del equipo; ¿puede irse gratis en 2020?; ¿cuánto cuesta su cláusula?

Impacto mundial con la noticia de que Lionel Messi le habría comunicado este martes al FC su intención de abandonar el club catalán. En ese sentido, merece la pena conocer qué es lo que dice el contrato que el delantero argentino tiene firmado con la entidad española.

Según revelaba en septiembre pasado el diario "El País", el contrato de Messi con el Barcelona no expiraba necesariamente en 2021, ya que en la última renovación ambas partes firmaron la posibilidad de que Messi, después de cumplir los 32 años, pudiera rescindir su contrato de manera unilateral. Así lo aseguraba "El País" con una información que en su día pudo confirmar Goal. Una cláusula que no es nueva para el Barça y que el club ya pactó con jugadores como Carles Puyol, Andrés Iniesta o Xavi Hernández, leyendas del club azulgrana.

El mejor jugador de la historia y a la sazón, capitán del equipo, no quiso gravar la economía del club y tampoco ser esclavo de ninguna renovación. Al contrario, tanto él como el propio Barça firmaron seguir juntos de mutuo acuerdo, dejando abierta la posibilidad de que Messi pudiera decidir, libremente, resolver su contrato si no se sentía cómodo o no tenía buenas sensaciones tras cumplir los 32 años (ya tiene 33).

Más equipos

No es un secreto que Josep María Bartomeu, presidente del FC Barcelona, ya ha comentado en varias ocasiones que desea renovar a Messi antes de que su mandato expire. Si eso acaba por suceder, sería la novena vez que Messi renueva contrato con la entidad culé, pero esa opción ahora parece muy lejana.

Messi, que si quisiera haber ganado más dinero podría haber salido del Barça en varias ocasiones - la última cuando el le ofreció un sueldo astronómico, mucho mayor que el que cobra ahora-, ahora sí valora la posibilidad de salir del club. En el FC Barcelona existía el convencimiento de que su cláusula ascendía a 700 millones, pero Messi parece haber tomado la decisión de no continuar en el club.

Tras su conversación con Ronald Koeman del pasado viernes, en la que el argentino ya advirtió al entrenador que se veía más fuera que dentro, Messi ha tomado la decisión de abandonar el club en el que llevaba dos décadas. Si la marcha del argentino se produce, la directiva de Josep María Bartomeu quedará realmente tocada y el club habrá completado el peor síntoma de sus crisis.