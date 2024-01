El jugador inglés fue uno de los tres expulsados del equipo azulón en el Civitas Metropolitano. El árbitro refleja en el acta que le dijo "fuck you".

Noche olvidable para el Getafe y para Mason Greenwood, uno de los tres futbolistas del equipo azulón que vio la tarjeta roja en la derrota contra el Rayo Vallecano de la Jornada 19 de LaLiga (0-3).

¿Qué dice el acta arbitral de Jorge Figueroa Vázquez, por qué expulsó a Mason Greenwood durante el Getafe - Rayo Vallecano y qué sanción puede tener el delantero?

El derbi surmadrileño estuvo marcado por la polémica arbitral, con los azulones recibiendo hasta tres tarjetas rojas en el encuentro. La que más consecuencias podría traer es la de Greenwood, a quien Jorge Figueroa Vázquez echó en el '50 por haberle insultado (p resuntamente).Latasa, en el '40 y Damián Suárez, en el '70, fueron los otros dos expulsados.

Según el acta arbitral, Greenwood fue expulsado "por el siguiente motivo: Por dirigirse a mí en señal de protesta y levantando el brazo, en los siguientes términos: "¡Fuck you!". Una vez expulsado se lleva el dedo a la sien haciendo un gesto reiterado en señal de disconformidad con la decisión tomada".

En ese sentido, al tratarse de una roja directa y de un insulto, no se descarta que a Greenwood le den más de dos partidos de suspensión, pero está por verse cuál es la sanción que finalmente recibe.

El entrenador del Getafe, José Bordalás, sin embargo, negó en la rueda de prensa posterior al encuentro que el extremo inglés cedido por el Manchester United haya insultado al colegiado.

“Greenwood no domina el castellano y sólo ha dicho “no me jodas” (fuck sake), no le ha insultado en ningún momento. Han sido expulsiones muy rigurosas las tres, pero es lo que hay. A trabajar”, aseguró Bordalás ante los medios de comunicación.