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Abobakr El Mokadem
Traducido por

"Que descanse en paz, Vinicius": Diomande clava un nuevo clavo en "el ataúd de la estrella brasileña"

Racing Santander vs Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
Primera División
Y. Diomande
Vinicius Junior
España
Côte d’Ivoire
Brasil

Marcó un golazo ante el Racing

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  El marfileño Yan Diomandé, estrella del Real Madrid, mantuvo su gran momento con el conjunto blanco tras marcar hoy, domingo, un golazo en la portería del Racing de Santander, en el marco de LaLiga española.

Diomandé fue titular en el partido ante el Villarreal, en la octava jornada, como titular en la banda izquierda, mientras que Vinícius Júnior se sentó en el banquillo.

Durante aquel encuentro, Diomandé marcó un gol con el que su equipo se impuso, pero ese duelo presenció la expulsión de Vinícius, quien después fue sancionado durante 4 partidos.

Vinícius se ausentó ante el Sevilla y el Barcelona, y hoy prolongó su ausencia en el duelo ante el Racing de Santander; además, no jugará el próximo partido ante el Valencia.

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Y pese a algunos temores por que el ataque del Real Madrid se viera afectado por la ausencia de Vinícius, sumados a la irregularidad del nivel de Diomandé al inicio de la temporada, el jugador marfileño se robó las miradas con un rendimiento destacado.

Diomandé marcó 3 goles y dio una asistencia en los últimos 4 partidos de LaLiga, y además marcó un gol y dio dos asistencias en los últimos dos partidos de la Liga de Campeones de Europa.

Este rendimiento destacado llevó a que muchos informes hablaran de la posibilidad de que Diomandé continúe como titular a costa de Vinícius una vez finalice el periodo de sanción.

Por su parte, Hassan Al Aidroos, comentarista del partido entre el Real Madrid y el Racing de hoy, se refirió a este asunto cuando dijo, tras el magnífico gol de Diomandé: «Descansa en paz, Vinícius».

Y añadió: «Este es el sentir de la afición del Real Madrid ahora, tras el brillo de Diomandé en ausencia de Vinícius».

Cabe recordar que Diomandé empezó la temporada con un nivel irregular, antes de acoplarse con fuerza al equipo, para disputar en total 14 partidos, marcar 4 goles y repartir la misma cantidad de asistencias.

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