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imago-sport-1085378010.jpgZUMA Press Wire
Traducido por

Qué cañón: Diomande aprovecha la ausencia de Vinicius y supera a las estrellas del Real Madrid

Racing Santander vs Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
Primera División
Y. Diomande
Vinicius Junior
España
Côte d’Ivoire
Brasil

Destacada actuación de la estrella marfileña

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El marfileño Yan Diomandé, jugador del Real Madrid, continúa con su llamativa racha de gran nivel durante la presente temporada, después de lograr un registro destacado en materia de goles y asistencias, superando a todos los astros del conjunto blanco.

Diomandé marcó un gol de obús desde fuera del área, contribuyendo a la victoria del Real Madrid sobre el Racing de Santander (3-0), este domingo, en la jornada 11 de LaLiga.

Con ello, Diomandé se convirtió en el único jugador de las filas del Real Madrid que ha logrado marcar cuatro goles o más y dar cuatro asistencias o más en todas las competiciones esta temporada, según informó el diario "As".

El gran momento de Diomandé no se detuvo ahí, pues también se convirtió en el primer jugador del Real Madrid en marcar dos goles desde fuera del área durante la presente temporada, en una nueva confirmación de sus variadas capacidades ofensivas y de su habilidad para marcar diferencias desde distintas situaciones.

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El marfileño ha mostrado una eficacia goleadora excepcional, después de anotar sus cuatro goles con la camiseta del Real Madrid a partir de tan solo seis disparos a puerta, lo que refleja su gran precisión de cara al marco y su capacidad para aprovechar las ocasiones disponibles de la mejor manera posible.

El diario "As" comentó sobre el rendimiento y los goles de Diomandé con estas palabras: "Menudo defensa".

Diomandé ofrece niveles destacados con el Real Madrid desde el inicio de la temporada, tanto en la faceta goleadora como en la de asistencia, convirtiéndose en uno de los elementos ofensivos más sobresalientes de la plantilla del conjunto blanco, gracias a su velocidad y a su capacidad para moverse y amenazar la portería de los rivales.

Diomandé aprovechó la ausencia del brasileño Vinícius Júnior en el Real Madrid por sanción, para obtener una mayor oportunidad de mostrar sus cualidades ofensivas, logrando ofrecer niveles destacados que han llamado la atención, beneficiándose del espacio que dejó la ausencia de la estrella brasileña, para reafirmar su merecimiento de un papel mayor con el conjunto blanco y consolidarse de la mejor manera posible.

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