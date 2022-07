El 31 de mayo se cerró el plazo de presentación de ofertas sin que ningún operador pujase. LaLiga prevé adjudicar los derechos antes de fin de mes.

A poco más de tres semanas del comienzo de LaLiga Smartbank, los derechos de televisión aún no han sido adjudicados y los aficionados de los equipos de esta categoría aún no saben en qué plataforma podrán ver los partidos.

Qué canal y plataforma televisa los partidos de Segunda División 2022-2023: dónde ver en directo todos los partidos, precio y suscripción

El pasado 31 de mayo se cerró el periodo de ofertas para emitir la Segunda División sin que ningún operador pujase por los derechos, con lo que LaLiga no los pudo adjudicar.

LaLiga, tal y como publicó en el 'tender' de la competición podía convocar una segunda ronda para recibir ofertas, pero prefirió activar la comercialización en régimen de no exclusiva.

El artículo sigue a continuación

En el régimen de no exclusiva, es LaLiga la que se ocupa de la producción de la competición a través de un canal propio y, posteriormente, ofrece dicho producto a todos los operadores interesados en ella.

Según han comentado fuentes de LaLiga, hay muchos interesados en adquirir de esta forma la Segunda División, aunque los nombres no han trascendido hasta la fecha. Sin embargo, la decisión no se puede demorar mucho más, ya que la competición comienza el próximo 12 de agosto con el Levante - Huesca, que dará el pistoletazo de salida.

No habrá partido de Segunda División en abierto

Lo que sí se ha decidido ya es que esta temporada no habrá partido de Segunda División en abierto, como sí ocurrió en las temporadas anteriores, con Gol como el canal de TDT que ofrecía los partidos. LaLiga volvió a ofrecer esta posibilidad a los operadores con licencia TDT, pero el concurso quedó desierto y ya no se reactivó. Algo que no ocurrió en Primera División, ya que es obligatoria por ley la emisión en abierto de un partido por jornada. Gol fue de nuevo la adjudicataria, como ya ocurrió en temporadas anteriores.

Canales TV

Movistar+

Movistar dispone de varios canales donde hasta ahora ha retransmitido los partidos de LaLiga. Por un lado, tienen el canal #Vamos, a través del cual se puede el partido más destacado de la jornada. Además, dispones de los canales Movistar LaLiga, a través de los cuales retransmite el resto de partidos de la jornada. En temporadas anteriores, estos canales se encargaban de retransmitir los partidos de Primera y Segunda División.

DAZN

En principio, DAZN no parece que esté interesado en la Segunda División, en la que será su primera temporada en España donde se pueda ver LaLiga. Para ver DAZN en los aparatos de televisión es necesario disponer de una Smart TV que permita descargarte la aplicación a través de la cual se ve todas las competiciones que ofrezca la plataforma.

LaLiga TV

LaLiga puede decidir ofrecer la Segunda División mediante un canal propio. De momento es una posibilidad que para nada está descartada y que podría ser una alternativa en caso de que las ofertas por la emisión de los partidos no terminen de convencer al organismo que preside Javier Tebas.

Orange compra los derechos que tiene Telefónica

Tal y como se ha anunciado este martes 12 de julio de 2022, la empresa Orange ha adquirido los derechos de emisión para televisión de los partidos de la Primera División de LaLiga que están en propiedad de Telefónica durante la temporada 2022-2023. Así las cosas, y tras llegar a un acuerdo con los propietarios que comparten los derechos de la primera liga nacional -Telefónica y DAZN-, los clientes de Orange también podrán acceder a todos los encuentros de los 20 equipos que participarán en la Primera División de LaLiga española a lo largo de las 38 jornadas que dura la temporada. Está por ver si también estarán interesados en emitir los partidos de Segunda División.