El Al Ahly emitió un comunicado oficial este jueves en el que anunció la imposición de sanciones a los jugadores del primer equipo, tras el empate ante El Qanah.

El Al Ahly se salvó de la derrota ante El Qanah, en el partido que los enfrentó ayer miércoles, en la Liga Premier egipcia, ya que iba por detrás hasta el minuto 90+3, antes de que el marroquí Ashraf Dari marcara el gol del empate (3-3).





El Al Ahly señaló en un comunicado oficial este jueves: «El capitán Wael Gomaa, director deportivo, decidió imponer sanciones económicas dobles a los jugadores tras el partido de ayer».



Y añadió: «Wael Gomaa mantuvo una prolongada reunión con el equipo esta mañana en presencia del director técnico Hussein Amotta, y puso los puntos sobre las íes en relación con la actuación de varios jugadores lejos de su nivel técnico y físico por razones desconocidas».

Y concluyó: «Wael Gomaa recalcó que el próximo periodo no admite negligencia por parte de ningún elemento, y que cada uno debe hacer autocrítica sobre lo que aporta, y que el Al Ahly no se detendrá ante ningún jugador».







